Почему Путин не может держать солдат в Украине вечно: какой сценарий самый опасный для Украины

На фоне разговоров о сокращении военной поддержки Украине все активнее идут разговоры о том, когда и как может завершиться российско-украинская война. Издание "Комментарии" разбиралось, почему несмотря на заявления Путина о готовности воевать "в долгую", он не может держать российских солдат в Украине вечно? Какой самый вероятный сценарий окончания войны в Украине и почему он выглядит не радужно для Киева.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Кремль может быть вынужден иметь дело со все более разгневанным и разочарованным народом

Журналист Джордж Эллисон в колонке для "The Telegraph" отметил, тот факт, что семьи российских мобилизованных начинают протестовать в России, говорит о том, что в общественном сознании россиян произошел сдвиг.

По словам эксперта, российские военные и их родственники испытывают отчаяние и гнев. Ситуация усугубляется отсутствием ротации вне боевых действий из-за нехватки войск, из-за чего военнослужащие ВС РФ находятся под сильным боевым стрессом.

Эллисон отметил, что, согласно данным американского аналитического центра RAND, ВС РФ оказались в ловушке, когда президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации в сентябре 2022 года.

"В докладе пугающе отмечается, что единственными путями бегства с фронта являются выход на пенсию по возрасту, увольнение по болезни или тюремное заключение, а некоторые солдаты прибегают к дезертирству", — написал журналист.

Эллисон заявил, что протест в Москве на Театральной площади является первой по-настоящему значительной трещиной в фасаде общественной поддержки военной кампании Кремля в Украине.

Война на истощение очень опасна для Украины

Политический эксперт Валерий Пекарь у себя в Facebook высказал мнение, что пока что самым вероятным кажется сценарий продолжения войны на истощение.

Эксперт считает, что самый плохой сценарий, пока все двигается по этой траектории, — продолжение войны.

вынуждена вести переговоры о мире на условиях России. Даже если политическая поддержка сохранится на нынешнем уровне, количество точек напряжения в мире будет расти, отвлекая от Украины, и способность Запада предоставлять оружие начнет иссякать, а переводить американскую или европейскую экономику на военные рельсы никто не будет", — считает Пекарь. "Смена власти в странах Запада приведет к уменьшению поддержки до уровня, когда Украина не сможет продолжать войну и будет

По его мнению, этот сценарий развития событий фактически означает поражение Украины, не оставляющее шансов на восстановление экономики.

"В то же время это поражение и россии, но их устраивает завершение войны взаимным поражением. основания окончательно отказаться от Украины как недемократической страны или приводят к массовому протесту, что во время войны будет иметь крайне негативные последствия", — предупредил эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Буданова рассказали, какие действия ВСУ заставили россиян паниковать.



