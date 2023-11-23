Почему Путин не может держать солдат в Украине вечно: какой сценарий самый опасный для Украины

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На фоне разговоров о сокращении военной поддержки Украине все активнее идут разговоры о том, когда и как может завершиться российско-украинская война. Издание "Комментарии" разбиралось, почему несмотря на заявления Путина о готовности воевать "в долгую", он не может держать российских солдат в Украине вечно? Какой самый вероятный сценарий окончания войны в Украине и почему он выглядит не радужно для Киева.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Журналист Джордж Эллисон в колонке для "The Telegraph" отметил, тот факт, что семьи российских мобилизованных начинают протестовать в России, говорит о том, что в общественном сознании россиян произошел сдвиг.
По словам эксперта, российские военные и их родственники испытывают отчаяние и гнев. Ситуация усугубляется отсутствием ротации вне боевых действий из-за нехватки войск, из-за чего военнослужащие ВС РФ находятся под сильным боевым стрессом.
Эллисон отметил, что, согласно данным американского аналитического центра RAND, ВС РФ оказались в ловушке, когда президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации в сентябре 2022 года.
Эллисон заявил, что протест в Москве на Театральной площади является первой по-настоящему значительной трещиной в фасаде общественной поддержки военной кампании Кремля в Украине.
Политический эксперт Валерий Пекарь у себя в Facebook высказал мнение, что пока что самым вероятным кажется сценарий продолжения войны на истощение.
Эксперт считает, что самый плохой сценарий, пока все двигается по этой траектории, — продолжение войны.
По его мнению, этот сценарий развития событий фактически означает поражение Украины, не оставляющее шансов на восстановление экономики.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Буданова рассказали, какие действия ВСУ заставили россиян паниковать.
Обсуждения
Новости