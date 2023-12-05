Итоги 650 дней большой войны: какие вызовы теперь стоят перед Украиной и партнерами

Украина переживает 650-й день широкомасштабной российской агрессии, во время которой оккупанты потеряли ранеными и убитыми до 350 тысяч человек. Наступательные действия ВСУ в 2023 году оказались, по данным западной прессы, не столь успешными, как хотелось. На что, впрочем, были объективные причины. Эксперты оценили для издания "Комментарии" происходящее на данный момент в российско-украинской войне и вокруг нее.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Основная проблема – нам вовремя и в полном объеме не предоставляли то, что мы просили

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран поделился таким комментарием:

Украина уничтожила царствование российского флота в Черном море Загнала корабли противника из Крыма в Новороссийск и дальше. Мы выстраиваем мощную систему ПВО, сами выносим склады, штабы, живую силу и военную технику захватчиков на дальних расстояниях". "Я очень удивляюсь, когда кто-то оценивает действия ВСУ как неуспешные. Давайте не забывать, что Украина воюет со второй армией мира (согласно международным рейтингам). Согласно оценкам специалистов, в данный момент на территории Украины находится свыше 400 тысяч военных страны-агрессора. У россиян мощнейшие ракетные, танковые, военно-воздушные силы, система РЭБ. И в этой ситуации мы не просто не уступаем, но и имеем успехи

На фронте, продолжает эксперт, идут бои с переменным успехом. Где-то продвигаемся мы, где-то – противник. Но в целом около года идет позиционная борьба.

Причем охарактеризовал как ситуацию, которая сложилась на фронте, так и – почему всё именно так, а также – как Украине и партнерам переломить ход войны Основная проблема – нам вовремя и в полном объеме не предоставляли то, что мы просили. И это уже признали наши западные партнеры, многие военные аналитики. Получи мы всё необходимое (авиация, кассетные боеприпасы и так далее) тогда, когда просили, результаты были бы совсем другие", – подчеркивает Виктор Таран. "Главком ВСУ Валерий Залужный отлично расписал всё в начале ноября в журнале The Economist

По его словам, исходя из того, чем мы располагали, ВСУ показали хороший результат. Если кто-то считает, что в таких условиях можно было достичь большего, собеседник "Комментариев" предлагает сменить гражданскую одежду на пиксель и показать, как надо воевать.

"А политические заявления и всякого рода инсинуации сейчас точно неуместны. Сто лет назад Украина потеряла независимость именно потому, что политики вмешивались в дела военных. Об этом говорил Евгений Коновалец, руководитель одной из наиболее боеспособных на тот момент частей Сечевых стрельцов, один из лидеров украинского националистического движения 1920-1938 годов, – напоминает эксперт. – Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес признался, что просчитался в своих оценках успешности наступательных действий Украины именно потому, что был уверен – Запад поможет нам больше и лучше. Именно это он призывает делать хотя бы сейчас ".

В то же время, акцентирует Виктор Таран, нам не следует обижаться на зарубежных партнеров. Они и так оказывали и оказывают нам серьезную поддержку.

производим много чего еще, приближающего победу". "Будем надеяться – и продолжат это делать, с учетом ошибок прошлого. Предоставив в необходимом количестве и в нужные сроки самолеты, бронетехнику, снаряды. И тогда мы продемонстрируем еще лучшие результаты, – уверен эксперт. – Тем более, что сами наладили производство БПЛА, САУ "Богдана", модифицируем ракеты

Путин сделал ставку на войну на истощение

Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что анализировать причину временного или не полного выполнения оперативного плана контрнаступления будут и в Генштабе, и на военном кабинете и на Ставке Верховного главнокомандующего.

"Еще в конце 2022 года я, как и многие мои коллеги, говорила, что для Украины опасна позиционная (окопная) война. Это война мощностей держав, их мобилизационного ресурса и потенциала военно-промышленного комплекса. Позиционная война, в которую мы окончательно зашли с начала летней кампании, истощает нас. Мы тратим много сил, но практически не продвигаемся через линии обороны противника", – поясняет эксперт.

В то же время, отмечает она, для РФ окопная война – это тоже определенное истощение. Именно поэтому, напоминает Светлана Кушнир, мы увидели "крепкую" дружбу Путина и Ким Чен Ына, воплотившуюся в поставке росартиллерии 1 млн снарядов. А россияне, акцентирует она, за это помогли Северной Корее запустить военный спутник.

А на линии боевого столкновения у нас реально снарядный голод. Спасибо нашим защитникам, что по максимуму эффективно используют то, что есть", – подчеркивает эксперт. "Глядя на опустевшие ангары поддерживающих нас западных союзников, обещанного 1 миллиона снарядов 155 калибра мы что-то не наблюдаем

По ее словам, строительство фортификационных сооружений, укрепление оборонительных линий, развертывание отечественного ВПК дронов, патронов, производство САУ, ракет и т. д. – наша стратегия, которая будет работать на победу.

лишь очередная попытка ввести в заблуждение Запад, Глобальный Юг, Украину, весь мир. Путин сделал ставку на войну на истощение, – поясняет Светлана Кушнир. – Это становится понятно из того, что в ноябре он дважды лично встречался с начальником Генштаба вооруженных сил РФ Герасимовым в Ростове-на-Дону. Что подписал неимоверный по военным расходам бюджет Что увеличивает армию Россия не жалеет собственных солдат, денег, вооружения, снарядов, дронов. Она ждет, когда Запад устанет поддерживать Украину. Цена укрощения агрессора – высока, но демократическому миру придется ее оплатить ради сохранения международного правопорядка". "Но, чтобы всё это свершилось, Силам обороны Украины нужна ротация, пополнение боевого состава и, самое главное, тишина на фронте. При этом, мы понимаем, что передышка – это не выход, а только тактический инструмент для подготовки к новому рывку. Должны понять мы и то, что Москву не интересуют другие варианты завершения войны, кроме как уничтожение украинской государственности. Те "замирительные" голоса, которые периодически раздаются из США, из Евросоюза из Китая, должны осознать, что риторика о якобы готовности Кремля к переговорам с Украиной, которую недавно на G20 озвучил Владимир Путин

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