Почему ЕС оказался не готов поставить обещанные снаряды Украине: какие перспективы дальнейшей поддержки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил озвученную ранее агентством Bloomberg информацию, что обещанного ВСУ к весне-2024 миллиона боеприпасов от ЕС не будет. Правда, Кулеба уверяет, что дело тут не в снижении политической поддержки Украины, а в плачевном состоянии оборонной промышленности и складов ЕС. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц, уверяет, что поставки оружия Украине будут осуществляться столько, сколько потребуется. Плюс – ЕС работает над программой 50 млрд евро помощи для Украины, которая блокируется премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, откровенно подыгрывающим Кремлю. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию с поддержкой Евросоюзом нашей страны в войне против России в последнее время, а также о перспективах такой поддержки.

Снаряды. Фото: из открытых источников

Все будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах в Штатах

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поделился таким мнением:

имеют объективные причины, на которые указывал Кулеба. Действительно, производственные мощности по изготовлению снарядов не могут быть запущены так быстро. А склады – истощены. Потребуется время. И тут Россия нас на коротком промежутке опережает, учитывая ее сделки с Северной Кореей и Беларусью, наращивание производства внутри страны". "Трудности, с которыми сталкиваются Украина и ЕС в вопросах поставкам нам боеприпасов

Но, акцентирует эксперт, в перспективе трех-четырех лет, когда ВПК и Европы, и США будет запущен на полную катушку, преимущество будет на стороне наших западных союзников.

Так что, как минимум, до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь-2024, позиция наших союзников не претерпит кардинальных изменений. Нам продолжат оказывать военную помощь, исходя из имеющихся возможностей", – уверен Максим Яли. "Главный вопрос – сохранение среди них политической воли для поддержки Украины. Пока идущие от них сигналы не имеют катастрофического характера. Локомотив ЕС – Германия – увеличивает финансирование Украины, пытаясь таким образом компенсировать недостаток поставок со стороны США

А далее, отмечает он, всё будет зависеть от того, кто победит на президентских выборах в Штатах. Если это будет Трамп, то, политика США может претерпеть изменения.

Впрочем, в странах ЕС также проходят выборы, которые могут повлиять на изменение политики. Но это в среднесрочной и дальнесрочной перспективе", – констатирует эксперт. "Что до ЕС, то нынешние элиты заявляют, что будут поддерживать Украину в любом случае

Европейцы продолжают недооценивать серьезность вызовов из-за российской агрессии

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отмечает, что ситуация с миллионом снарядов стала продуктом внутренне политического и лоббистского движения в самом ЕС.

"Водоразделом стало – кто будет их изготавливать. Только ли производители из числа ЕС станут осваивать соответствующие средства, либо это могут быть подрядчики вне Евросоюза? И то, что сейчас этим занимаются только европейские производители, снижает скорость изготовления снарядов. Так что, действительно, срыв сроков поставок боеприпасов для ВСУ связан с дефицитом производственных мощностей в ЕС. Что, в свою очередь, является следствием того, что сдоминировала протекционистская логика. То есть, политика. То есть, лоббизм", – констатирует эксперт.

По его мнению, это демонстрирует – европейцы продолжают недооценивать степень необходимости поставлять Украине всё необходимое вовремя и в нужных объемах; серьезность вызовов из-за российской агрессии.

В целом же поддержка Украины со стороны ЕС остается, подчеркивает Олег Саакян. Ничего не говорит о ее снижении. Более того, происходит расширения финансового пакета (с 4 до 8 млрд евро) со стороны Германии – одного из лидеров Евросоюза, достаточно консервативного в своих действиях.

"Ну, а ситуация, сложившаяся со снарядами может спровоцировать и решение ключевой проблемы, к ней приведшей. А именно – осознания недооценки реалий российско-украинской войны", – предполагает политолог.

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