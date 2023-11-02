Данилов увидел хороший знак в том, что Россия начала поставлять снаряды из КНДР

Снабжение КНДР 1 млн артиллерийских снарядов в Россию свидетельствует о том, что РФ теряет собственные способности. Путинский режим уже не может поставить в армию все необходимое для продолжения войны вооружение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Помощь от КНДР означает, что способностей в Российской Федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам нужно свое делать, у нас есть свои партнеры", — заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал информацию о том, что Украина теряет поддержку партнеров. Такие разговоры Алексей Данилов назвал слухами, которые активно разгоняет российская пропаганда.

Данилов призвал украинцев не верить таким заявлениям, потому что поддержка Украины и украинской армии есть, она ничуть не стала меньше. Более того, уверен Данилов, поддержка со стороны западных союзников будет продолжаться и дальше, ни какие политические процессы на это точно не повлияют.

"С первого дня последней агрессии 24 февраля все заявления, сделанные лидерами ведущих стран, остаются в силе", — подчеркнул секретарь СНБО.

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