США, как главный союзник Украины, просчитались с тем, насколько украинские войска могут быть трансформированы в боевые силы западного образца за короткий период – особенно без предоставления Киеву воздушных сил. Пентагон хотел, чтобы контрнаступление ВСУ началось в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укреплять свои позиции. Украинцы колебались, настаивая на том, что они не готовы без дополнительного вооружения и тренировок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские военные были уверены, что механизированная фронтальная атака на российскую линию фронта возможна с теми войсками и оружием, которые имеет Украина, а моделирование показало, что силы Киева, в лучшем случае, могут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней. США выступали за сфокусированное наступление вдоль этой южной оси. Американская разведка оценивала шансы на успех наступления как 50 на 50.

Сообщается, что сейчас моральный дух в Украине ослабевает, а международное внимание переключилось на Ближний Восток.

Почти на каждом участке фронта ожидания и результаты разошлись: "Все эти факторы делают победу Украины гораздо менее вероятной, чем годы войны и разрушений".

Издание, ссылаясь на высокопоставленного британского чиновника, отмечает, что Залужный планировал создать проблему для России из-за огромной длины фронта. Главком хотел растянуть гораздо более крупные российские оккупационные силы – незнакомые с местностью и уже столкнувшиеся с проблемами с моральным духом и логистикой – чтобы разредить их боевую мощь. Позже западные официальные лица увидели проблемы с таким подходом. Однако американцы и Запад уступили.

Один из высокопоставленных американских чиновников сказал: "Они знают местность. Они знают русских. Это не наша война. И нам пришлось смириться с этим".

В итоге контрнаступление, которое началось в начале июня, а не в апреле, как планировалось, не принесло ожидаемых результатов. Хоть некоторые украинские подразделения быстро достигли небольших успехов, отвоевав села Запорожской области к югу от Великой Новоселки, но в других местах даже западное оружие и выучка не могли полностью защитить украинские силы от карательной российской огневой силы.

Читайте также на портале "Комментарии" — что сдерживает партнеров от более мощной поддержки Украины: какой вопрос предстоит решить Западу.



