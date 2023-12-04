С чем просчитались союзники Украины: почему цели контрнаступления так и не удалось достичь

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Кравцев Сергей
США, как главный союзник Украины, просчитались с тем, насколько украинские войска могут быть трансформированы в боевые силы западного образца за короткий период – особенно без предоставления Киеву воздушных сил. Пентагон хотел, чтобы контрнаступление ВСУ началось в середине апреля, чтобы помешать России продолжать укреплять свои позиции. Украинцы колебались, настаивая на том, что они не готовы без дополнительного вооружения и тренировок. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Американские военные были уверены, что механизированная фронтальная атака на российскую линию фронта возможна с теми войсками и оружием, которые имеет Украина, а моделирование показало, что силы Киева, в лучшем случае, могут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней. США выступали за сфокусированное наступление вдоль этой южной оси. Американская разведка оценивала шансы на успех наступления как 50 на 50.
Сообщается, что сейчас моральный дух в Украине ослабевает, а международное внимание переключилось на Ближний Восток.
Почти на каждом участке фронта ожидания и результаты разошлись: "Все эти факторы делают победу Украины гораздо менее вероятной, чем годы войны и разрушений".
Издание, ссылаясь на высокопоставленного британского чиновника, отмечает, что Залужный планировал создать проблему для России из-за огромной длины фронта. Главком хотел растянуть гораздо более крупные российские оккупационные силы – незнакомые с местностью и уже столкнувшиеся с проблемами с моральным духом и логистикой – чтобы разредить их боевую мощь. Позже западные официальные лица увидели проблемы с таким подходом. Однако американцы и Запад уступили.
Один из высокопоставленных американских чиновников сказал: "Они знают местность. Они знают русских. Это не наша война. И нам пришлось смириться с этим".
В итоге контрнаступление, которое началось в начале июня, а не в апреле, как планировалось, не принесло ожидаемых результатов. Хоть некоторые украинские подразделения быстро достигли небольших успехов, отвоевав села Запорожской области к югу от Великой Новоселки, но в других местах даже западное оружие и выучка не могли полностью защитить украинские силы от карательной российской огневой силы.
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Ігор
сегодня, 16:53
Головне що треба знати: з серпня 2022 по червень 2023 пропаганда хвалилась як вони під керівництвом найвеличнішого вождя, за лічені години дійдуть до кордонів 1991 і сміялись, глузували з зубів дракону російського захисту мовляв, ми як ніж у масло це пройдемо. Тобто гроші витрачали на культ особи Фюрера авансом. Тобто, ще не маючи досягнень хвалились примарними майбутніми. Продавали посади влаштовувались на них. Тобто формували майбутню нацистську опричнину для встановлення влади на деокупованих територіях.