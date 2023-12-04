Действительно ли РФ пытается разжечь новые войны: как мир разделился на две коалиции

Развязанная Россией широкомасштабная война против Украины, а также недостаточно жесткое реагирование на это демократического мира продолжает провоцировать новые конфликты. Почти два месяца продолжается эскалация на Ближнем Востоке, где схлестнулись Израиль и ХАМАС. О готовности напасть на части территорий соседней страны – Гайаны – заявили близкие РФ власти Венесуэлы. Сама Россия, похоже, не прочь устроить "гибридную войну" в Молдове, отколов от нее Гагаузию. О чем говорят все эти процессы, к чему могут привести? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Российская агрессия. Фото из открытых источников

Если Запад будет достаточно решителен – Россия потерпит поражение на всех фронтах

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что Россия, действительно, пытается разжечь мировую войну, чтобы отвлечь всех от того, что она увязла в Украине. И вовлекает в этот процесс всех, кого может. Вассалов и маргиналов разного типа на разных континентах.

Причем поддержала и вооружением, и инструкторами, и на дипломатически-пропагандистском уровне. Сейчас вот качает Латинскую Америку. При этом Венесуэла сама достаточно уязвима. Внутренняя ситуация там нестабильна, против фактически нелегитимной власти происходят массовые выступления. Потому эти самые власти и хотят отвлечь внимание "маленькой победоносной войной". Не исключено, что к ней их подталкивает и РФ, спонсирующая подобные режимы. Вот только не факт, что получится. Бразилия уже предупредила, что будет защищать Гайану. И вместо "маленькой победоносной войны" режим Мадуро, как и режим Путина в случае с Украиной, может нарваться на серьезное поражение. Что позволит снести подобных правителей. Для Мадуро нападение на Гайану станет броском отчаянья", – уверен эксперт. "Она поддержала террористов ХАМАС в их атаке на Израиль

Он также напоминает, что руководство Китая недавней встречей с руководством США четко дало понять, что не настроено в разжигании мировой войны.

"Уверен, если Запад будет достаточно решителен – Россия неминуемо потерпит поражение на всех фронтах", – заключает Александр Палий.

Нам следует быть активнее в своей дипломатии, чтоб получать всё необходимое

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена – Запад, безусловно, понимает, что Россия представляет собой глобальную угрозу.

"Об этом на Безопасностном форуме Рональда Рейгана заявил глава Пентагона – Ллойд Остин. Он подчеркнул, что РФ представляет угрозу для стран НАТО, включая США, для безопасности ЕС. Что атака на Украину – это атака на демократические ценности как таковые. Подчеркивалось, что Россия представляет собой угрозу мировому порядку", – отмечает аналитик.

По ее мнению, констатируя такие угрозы, те же США пытаются помогать Украины в ее противостоянии российской агрессии. А потому есть надежда, что Конгресс до Рождества (до 25 декабря) решит столь важный для нас финансовый вопрос.

Франция готова идти таким же путем. И хоть есть определенные внутренние проблемы в этих странах, а выделение средств через общий Фонд мира блокирует Венгрия, надеемся, победит конструктивная позиция", – говорит Александра Решмедилова. "То же самое касается Европы, – продолжает эксперт. – Германия заявила, что намерена вдвое увеличить помощь Украине

Готовые к долгосрочному противостоянию, которой завершится крахом одной из них. В недавней статье The Economist отмечалось, что Запад не имеет стратегического видения и делает недостаточно, чтобы остановить российского диктатора – Путина Подчеркивалась важность усиления экономического давления на агрессора, необходимость не ставить помощь Украине в зависимость от политических интриг. Понятно, что чем больше конфликтов будет на мировой арене, тем больше это станет отвлекать внимания от российско-украинской войны. Но США подчеркивают, что производят модернизацию своего ВПК именно с целью поддержки партнеров – и Украины, и Израиля. Американцы увеличивают производство снарядов в четыре раза! И нам следует быть активнее в своей дипломатии, чтоб получать всё необходимое – больше и лучше". "В мире, – продолжает она, – явно формируется две глобальные коалиции. Демократическая и авторитарная ( так называемая "ось зла" ).

Александра Решмедилова акцентирует, что 6-7 декабря в Вашингтоне состоится конференция оборонных индустрий. И нам, уверена она, следует заключать долгосрочные контракты для противодействия РФ и тех, с помощью кого (Иран, Северная Корея) она увеличивает свои возможности для атак против Украины, пытается ломать миропорядок.

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