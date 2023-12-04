Украина создает новую модификацию ракеты комплекса "Нептун": подробности

В Украине разрабатывают новую модификацию ракеты для отечественного ракетного комплекса "Нептун". Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "АрмияИнформ" сделал замминистра обороны Иван Гаврилюк.

В Украине создают ракеты "длинные Нептуны". Фото: из открытых источников

Замминистра обороны отметил, сейчас ведется работа по созданию так называемого "длинного Нептуна".

"Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун", ... Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО. Сейчас об этом мы не можем говорить подробно, скажу лишь, что продолжается работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300", – отметил Иван Гаврилюк.

Пори этом Гаврилюк отказался раскрыть больше деталей.

Издание "Милитарный" отмечает, что изначально комплекс РК-360МЦ "Нептун" разрабатывался для поражения боевых кораблей противника. Сейчас, как предполагает СМИ, речь идет уже о версии крылатой ракеты Р-360 для поражения наземных целей.

Defense Express предполагает, что именно работы над "Нептуном" являются одним из пунктов из перечня "ракетное вооружение и боеприпасы", на которые Украина в следующем году должна потратить 175 млрд грн.

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