Почему вскоре можем столкнуться с новыми вызовами: как меняется ситуация на фронтах

Накануне 650-го дня полномасштабной российской агрессии против Украины ситуация на фронтах складывается тревожная. Оккупационная армия давит в Донецкой области, где почти стерла с лица земли Марьинку, сжимает кольцо вокруг Авдеевки, усилила наступательные действия на позиции ВСУ в районе Бахмута. В свою очередь, Силы обороны Украины зацепились на левом берегу Херсонщины, пытаясь расширить там плацдарм. Кремль дает понять, что готов сжигать в огне войны новые и новые ресурсы. А Запад притормаживает поддержку Украины по внутриполитическим причинам, а также из-за недостатка мощностей для войны подобной интенсивности и длительности. Ситуацию внутри российско-украинской войны и вокруг нее специально для портала "Комментарии" проанализировали эксперты.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

Россияне неимоверно давят практически по всему фронту

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Ситуация очень сложная. На всех фронтах без исключения. И на востоке, и на левом берегу Херсонщины. Россияне неимоверно давят в Донецкой области. Активно жгут свои ресурсы – человеческие, технические. Судя по всему, Кремль готов сжечь и всю экономику РФ, ради взятия превращенных в руины городов и объявления о некой "победе". Мы пытаемся продвигаться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Противник бомбит переправы, не позволяя нам перебрасывать подкрепление, эвакуировать раненных и погибших".

Со стороны Запада, отмечает эксперт, слышаться традиционные заверения, что он с нами до конца войны. Параллельно с этим европейские страны под разными предлогами начинают "умывать руки" и уменьшать помощь Украине.

к ней подтянулась и Словакия Даже с Польшей, которая так мощно помогала нам с начала российского вторжения, начались трения, в том числе из-за блокирования границы перевозчиками От США слышим всё ту же риторику – мы поможем, мы с Украиной до конца. Но так нужный нам пакет годовой помощи так и не утвержден И, если в декабре этого не произойдет, в новом году Украина столкнется с огромными трудностями", – предупреждает Иван Ступак. "Мы видим антиукраинские настроения в Венгрии

Мы должны всё больше полагаться на себя

По мнению эксперта Аналитической группы "Левиафан" Николая Мельника, исходя из ситуации, которую имеем сейчас (уменьшение поддержки со стороны США, невыполнение своих обязательств по предоставлению боеприпасов, материально-технической и финансовой помощи со стороны ЕС), мы должны всё больше полагаться на себя. Соответственно, акцентирует он, не следует ожидать наступательных действий со стороны ВСУ, каких-то прорывов на фронте. Мы переходим к стратегической обороне.

потому что враг пытается нас достать ракетами и БПЛА. В помощь тут самолеты F-16 которые могут появиться у нас в новом году. Это не "вундерваффе" (некое удивительное оружие, способное переломить ход войны), но современные истребители облегчат нам воздушную оборону". "И это правильно. Задача Украины – продолжать держаться, несмотря ни на что. Не давать россиянам продвигаться, ломая нашу оборону, – отмечает Николай Мельник. – Точно будет усилено ПВО

Наших дипломатов, считает аналитик, ожидает сложная борьба за Украину. Партнерам, акцентирует он, следует снова и снова напоминать, что именно мы сейчас боремся за демократию во всем мире. И если демократический мир отказывается нам помогать, мы не выстоим. А потом не выстоит и он.

"Так что 2024-й будет годом тяжелых испытаний, – прогнозирует Николай Мельник. – Но я уверен, что мы их выдержим".

У нас до конца года главное – официальный запуск переговоров о вступлении Украины в ЕС

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что к середине этого года стало ясно – прорыва не будет ни одной из сторон.

"Уже обозначилась логика долгой, ресурсной войны, которая будет разделена на несколько фаз и точно быстро не закончится. Обе стороны постараются максимально мобилизовать ресурсы, готовя тыл к длительному противостоянию", – поясняет эксперт.

По внешней политике, продолжает он, у нас до конца года главное – официальный запуск переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"На саммите в середине декабря может быть принято соответствующее решение, если его не заблокируют Венгрия или Словакия. В любом случае, переговоры будут длинными, быстрого вступления в Евросоюз мы не получим, – прогнозирует Илия Куса. – Не исключен гибридный формат вступления Украины, ее членства как в ЕС, так и в НАТО. Чтоб их нынешние члены не брали на себя обязательства, к которым не готовы. И по защите нашей территории, и по другим моментам, связанным с обороной и безопасностью. Кроме того, внутри самого ЕС есть куча проблем, требующих структурных реформ, после чего станет возможным принятие новых стран. И пока Брюссель эти реформы не проведет, мы, скорее всего, полноценного членства не получим".

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