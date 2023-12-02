Блокада западной границы усиливается: почему не удается решить проблему и как быть Украине

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий фактически поддержал местных перевозчиков, которые почти месяц блокируют украинско-польскую границу. А Украина пошла на уступки для частичной разблокировки пограничных КПП. Тем временем беда пришла и со стороны Словакии. Ее перевозчики, как и анонсировали, перекрыли 1 декабря движение грузового транспорта через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", который смежен с украинским пунктом пропуска "Ужгород". О чем говорит "пограничная война", которую нам устроили европейские соседи? Какие выводы следует сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Те, кто устроил эту блокаду, не понимают, что завтра война может прийти в их дом

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк поделилась таким комментарием:

"Безусловно, такие безответственные действия наших европейских соседей бьют по экспортно-импортной деятельности. Я сейчас в Канаде, на международном форуме ReBuild Ukraine. И одной из тем поддержки Украины, экономического фронта, которые мы обговаривали, были именно вопросы, связанные с блокированием нашей границы ".

По словам эксперта, продукты питания, генераторы – всё, что так необходимо нашим и тылу, и фронту, стали заложниками ситуации.

"Несмотря на то, что гуманитарные грузы обещали пропускать, есть неприятные прецеденты их задержки. Не пропускают и авто, которые необходимы фронту, – рассказывает Анна Крысюк. – Такое впечатление, что те, кто устроил эту блокаду, не понимают, что завтра война может прийти в их дом. Я понимаю, что тут замешены определенные политические и экономические моменты. Но неужели геноцид украинцев, который продолжает Россия, не задевает наших европейских соседей? Почему они не понимают, что у нас совсем иная ситуация, чем в их странах? Что дни задержки необходимых грузов, не говоря уж о неделях, могут стоить жизни сотням, тысячам украинцев?".

Следует выстраивать два формата переговорного пула – бизнеса и власти, на разных уровнях, считает собеседница издания "Комментарии".

Очень важно, акцентирует она, чтоб наши политики, которые принимают решения, пишут законы, участвовали в международных форумах, где есть и представители тех же Польши и Словакии. И искали компромисс, в том числе, там.

Это не просто некий гражданский и бизнес-протест, а – преступление против украинцев

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко подчеркивает, что около двух тысяч наших авто стоит в очереди у кордона. Уже два украинских перевозчика умерли в этих очередях, не имея доступа к нормальным условиям, в том числе медицинским.

"Очевидно, что это не просто некий гражданский и бизнес-протест, а – преступление против украинцев. Тех, кто пытается на своем – предпринимательском – фронте помогать выстоять против российской агрессии. Защищая при этом и ЕС, включая Польшу", – акцентирует эксперт.

Он считает, что для урегулирования ситуации следует задействовать больше политического влияния. Не только прямого, когда официальный Киев будет общаться с официальной Варшавой или официальной Братиславой. Нужно подключать также руководство ЕС, уверен Леонид Козаченко.

Что именно правые силы в Польше и Словакии, стимулируемые Россией, спровоцировали и поддерживают такого рода незаконные действия на границе. Увы, но в той же Польше, где после выборов не закончилось формирование нового правительства, на ситуацию влияет и это Внутреннее противостояние между партией власти и оппозиционными силами, которые сами могут стать властью ". "Принятые на высшем уровне Евросоюза решения игнорируются сейчас и польскими, и словацкими перевозчиками, а точнее силами, которые за ними стоят, а также властями, игнорирующими блокирование границы, – поясняет эксперт. – Нет сомнений, что тут есть российский след

В будущем надо иметь в виду, что мы столкнемся с серьезными проблемами на пути в ЕС, предупреждает эксперт. Не только перевозчики, но и фермеры ряда стран ЕС боятся вступления туда Украины. По той простой причине, что они не способны конкурировать с нами.

"В свое время, когда Польша входила в ЕС, немецкие перевозчики устраивали бллокирование, подобные тем, что сейчас устраивают нам поляки. Но последние победили в честной конкурентной борьбе, – отмечает Леонид Козаченко. – Так что Украина нужно держаться. Искать выход из сложной ситуации. Принимать профессиональные, взвешенные решения. В демократическом мире в условия рыночной экономики главное – конкуренция, интеллект, толерантность. Верю, что мы победим и российскую агрессию, и сопротивление ряда сил в Европе на пути нашей евроинтеграции".

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