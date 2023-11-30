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Еще одна страна объявила о блокировании границы с Украиной: известная дата и место

Перевозчики из Словакии объявили о новых протестах и солидарности с Польшей по блокированию границы Украины.

сегодня, 11:43
Автор:
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Slava Kot
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Ассоциация дальнобойщиков Словакии заявила, что заблокирует пограничный пункт пропуска "Вишнее Немецкое – Ужгород" в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на объявления от словацкой ассоциации.

Еще одна страна объявила о блокировании границы с Украиной: известная дата и место

Словакия перекрывает границу с Украиной. Фото из открытых источников

Словацкие перевозчики цель блокирования границы называют солидарность с перевозчиками Польши, а также призвали к принятию необходимых решений.


"Главная причина – попытка немедленно отменить соглашение между ЕС и Украиной, в результате чего рынок движения в Словакии начинает рушиться", – сообщили в заявлении словацкие перевозчики и добавили, что организация будет стоять за сохранение тысячи рабочих мест в транспорте и логистике.

Дальнобойщики известили, что все требования они передали 29 ноября в Министерство транспорта Словакии. Известно, что перекрытие границы со стороны словацких перевозчиков начнется 1 декабря в 15:00. Когда закончится протест дальнобойщиков, неизвестно, а в заявлении сказано ждать "дальнейших сообщений".

Несмотря на блокировку украинской границы, перевозчики из Словакии заявили, что ограничения не будут касаться военной помощи, гуманитарных товаров, свежих продуктов, животных и горючего.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия заблокировала границу с Польшей. Причиной явления стали усиленные проверки польских автомобилей со стороны Германии из-за визового скандала. В результате образовались огромные пробки.

Также "Комментарии" писали о польском политике Дональде Туске, который рассказал, что на самом деле стоит за блокированием украинской границы перевозчиками из Польши.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GGdR5Grvc5qSxK24pqStZEsUhvMHEPNZooVv2DJbjbtqFtK4A7MctWGdDK4Skc9rl&id=100063863782075
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