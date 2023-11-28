О чем говорит ситуация на украино-польской границе: как можно решить проблему

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Кравцев Сергей
Правительство Польши впервые с начала блокады украинско-польской границы, которое продолжается четвертую неделю, обратилось к украинским чиновникам. И призвало выполнить одно из требований польских перевозчиков. А именно – отменить обязательную регистрацию в системе "єЧерга" грузовиков, которые едут из Украины в ЕС. О чем говорит ситуация с этой блокадой и реакция польских властей? Как правильнее поступить Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников
Украинский государственный служащий высшего ранга, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины, экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко поделился таким комментарием:
Такая блокада, подчеркивает Анатолий Макаренко, идет вразрез с нормами ЕС. И странно, что ни польские власти, ни руководство Евросоюза не спешат наводить порядок.
По мнению эксперта, ситуацию следует решать путем переговоров. И его удивляет, что представители украинского правительства до сих пор этого не сделали.
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает, что Россия как страна-агрессор, обладающая огромными ресурсами, в том числе для подкупа тех или иных радикальных движений в разных странах, работает очень изыскано, изобретательно. И вредит Украине везде, где только может. В том числе – путем блокады нашей границы отдельными группами поляков (что бьет и по нашей экономике, и по отношениям Киева с Варшавой).
Украине, уверен он, следует пытаться решить вопрос как путем переговоров с польской властью (но беда в том, что там новое правительство находится в стадии формирования), так и путем обращений в Европейскую Комиссию. Последняя должна рассматривать ситуацию, когда страна-кандидат в члены ЕС имеет проблемы из-за страны-члена Евросоюза. Следует искать рычаги давления.
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