О чем говорит ситуация на украино-польской границе: как можно решить проблему

Правительство Польши впервые с начала блокады украинско-польской границы, которое продолжается четвертую неделю, обратилось к украинским чиновникам. И призвало выполнить одно из требований польских перевозчиков. А именно – отменить обязательную регистрацию в системе "єЧерга" грузовиков, которые едут из Украины в ЕС. О чем говорит ситуация с этой блокадой и реакция польских властей? Как правильнее поступить Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Блокирование границы – это скорее о политике, а не об экономике

Украинский государственный служащий высшего ранга, десятый председатель Государственной таможенной службы Украины, экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко поделился таким комментарием:

"Руководитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко рассказал мне, что люди, блокирующие границу, имеют всего 1% рынка перевозок в Польше. Так что это скорее о политике, а не об экономике. Ни в коем случае нельзя идти ни на какие уступки! Иначе такой шантаж войдет в норму. Мы же видим, что уже и словаки подтягиваются".

Такая блокада, подчеркивает Анатолий Макаренко, идет вразрез с нормами ЕС. И странно, что ни польские власти, ни руководство Евросоюза не спешат наводить порядок.

По мнению эксперта, ситуацию следует решать путем переговоров. И его удивляет, что представители украинского правительства до сих пор этого не сделали.

Не случайно говорится о российском следе в происходящем

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников отмечает, что Россия как страна-агрессор, обладающая огромными ресурсами, в том числе для подкупа тех или иных радикальных движений в разных странах, работает очень изыскано, изобретательно. И вредит Украине везде, где только может. В том числе – путем блокады нашей границы отдельными группами поляков (что бьет и по нашей экономике, и по отношениям Киева с Варшавой).

И не случайно говорится о российском следе в происходящем Скорее всего, тут явно есть рука Москвы. Ведь чем хуже ситуация для Украины, чем напряженнее ее отношения с европейскими соседями – тем лучше для РФ", – поясняет эксперт. "Известно, что среди организаторов этого "действа" – представители ультраправой партии "Конфедерация"

Украине, уверен он, следует пытаться решить вопрос как путем переговоров с польской властью (но беда в том, что там новое правительство находится в стадии формирования), так и путем обращений в Европейскую Комиссию. Последняя должна рассматривать ситуацию, когда страна-кандидат в члены ЕС имеет проблемы из-за страны-члена Евросоюза. Следует искать рычаги давления.

"Плюс – нам необходимо продолжать расширение экспортных путей. Работает новый морской зерновой коридор, ведутся консультации об увеличении вывоза нашей продукции через венгерскую, румынскую границы… Безусловно, блокада украино-польской границы серьезно поломала логистику, ведь это был основной путь для наших фур. Тем не менее, важно не стоять на месте, а искать пути решения – и через переговоры с Польшей, и через ЕК, и изыскивая другие пути вывоза продукции за пределы Украины и ввоза сюда", – констатирует Алексей Плотников.

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