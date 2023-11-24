Главные выводы от блокирования поляками границы: когда ситуация может разрешиться

Блокада пунктов пропуска на границе с Украиной со стороны польских перевозчиков превратилась в очередной испытание для нашей страны, второй год отбивающейся от широкомасштабной российской агрессии. Некоторые усматривают в происходящем российский след, учитывая причастность к происходящему ультраправой партии "Конфедерация". Издание "Комментарии" продолжает обсуждать ситуацию и возможность ее разрешения с экспертами.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Как только в Польше сформируется новое правительство, вся эта ситуация на границе завершится

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

Пока такой возможности им не дали, но, скорее всего, дадут. Дуда тянет время, предоставив право формировать правительство Моравецкому. Хоть вряд ли это удастся". "Я не думаю, что в блокаде нашей границы поляками есть некое российское влияние. Это чисто внутренняя польская политика. И она связана с противостоянием партии "Право и справедливость", представленной действующим президентом Анджеем Дудой и действующим премьером Моравецким и оппозиционными силами (во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском), которые после октябрьских выборов претендуют на формирование своего правительства

Однако, продолжает эксперт, пока еще действующая власть использует те же протестные настроения фермеров и перевозчиков в рамках собственного противостояния с политическими оппонентами.

Как только в Польше сформируется новое правительство, вся эта ситуация на границе завершится, уверен Илия Куса. Оптимистический прогноз – в декабре.

"Всё зависит от того, как долго президент сможет оттягивать вопрос формирования нового правительств", – считает эксперт.

Происходящее на границе – чисто политическая акция

Глава Центра исследований социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился такими мыслями:

"Ситуация в Польше обусловлена тем, что организаторы и политические промоутеры акции – ультраправая партия "Конфедерация" (к сожалению, прошедшая в парламент) – воспользовалась моментом, когда одно правительство уходит, а второе еще не сформировано. Действующий премьер, представитель правящей партии "Право и справедливость" Моравецкий, пытается сформировать новое правительство, поэтому заинтересован в коалиции с "Конфедерацией". Этим обусловлено то, что власти ничего не делают, чтоб прекратить блокирование госграницы, организованное ею. А эта партия известна своей антиукраинской риторикой и связями с Москвой. Не могу утверждать, что блокирование поляками украинских грузовиков исполняется именно заказ Москвы, но она, безусловно, является главным выгодополучателем от данной ситуации. Поскольку блокада уже сегодня бьет и по экономике Украины и по нашей обороноспособности".

Эксперт обращает внимание, что некоторые требования протестующих изначально невыполнимы, поскольку они противоречат нормам ЕС, членом которого является Польша.

То есть, констатирует Сергей Гармша, это – чисто политическая акция, которая лишь прикрывается экономическими мотивами.

"Да и эти мотивы, по сути, – просто подавление нечестным путем честной конкуренции между польскими и украинским перевозчиками, – отмечает эксперт. – Скорее всего, ситуация разрешится только после формирования нового правительства. Конечно, если Туску удастся сформировать его".

Игра по правилам в ЕС – лишь декларируется

По мнению главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, блокада на границе еще раз показывает, что такое ЕС.

"У нас было много мифов по поводу того, что там всё по закону. Но – нет. В той же Польше есть местные олигархи, которых интересуют только деньги. И они борются против украинцев, которые зашли на их поле деятельности. Причем, борются, нарушая при этом закон. Ведь по всем правилам ЕС, ВТО – такая блокада запрещена. Но полиция делает вид, что ничего не видит, как и власть. А блокада продолжается", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что решить проблему практические невозможно. Требования, которые выставляют протестующие, выглядят откровенным шантажом, поясняет Александр Охрименко. И выполни мы хоть что-то — перечень "хотелок" будет увеличен.

Контракты разрываются. Но, может, хоть это позволит и нашей власти, и обычным украинцам снять розовые очки. И касательно некоторых соседей, и касательно ЕС как такового. Каждый там хочет урвать, заработать. А игра по правилам – лишь декларируется". "А к перевозчикам уже добавились фермеры! Хотят увеличения дотаций за уже проданный урожай. Украина к этому не имеет никакого отношения. Но бьют именно по нам, – акцентирует эксперт. – Причем бьют, понимая критичность украинской ситуации. Война. Воздушного сообщения у нас нет, морской путь нормально не работает. И ушлые люди решили воспользоваться этим в своих интересах. Это – жесткое испытание для нашей и без того потрепанной экономики. Автогаз уже дорожает

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