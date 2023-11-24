Действительно ли есть российский след в блокировании украинской границы: как себя проявили поляки

Польские перевозчики увеличили количество заблокированных пунктов пропуска на границе с Украиной до четырех. Украинская экономика из-за таких действий поляков несет огромные убытки, а автогаз в нашей стране стал самым дорогим в мире. Среди организаторов блокирования – представители ультраправой партии "Конфедерация", которые заявили о продлении сроки протеста до 1 февраля 2024 года. И в этих действиях недвусмысленно просматривается российское влияние. Почему такая ситуация стала возможна? Как ее решить? Какие выводы следует сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Необходимы действия польских спецслужб, которые должны выяснить – кто стоит за блокированием границы

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что ситуация, которая сложилась с блокированием перевозок на польско-украинской границе, является операцией российских спецслужб. И выполняется руками отдельных граждан Польши с целью дестабилизации польско-украинских отношений и потребительского рынка Украины (с вытекающими негативными последствиями).

И не заинтересована в том, чтобы решать проблемы, которые предпочитает оставить преемникам. А новое правительство, которое, скорее всего, возглавит лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск еще не сформировано", – поясняет эксперт. "Инициаторы этой операции четко просчитали дату ее начала. Правительство Моравецкого уже не может принимать те или иные решения, партия "Право и справедливость" (ПиС) проиграла выборы коалиции оппозиционных сил

В данной ситуации, по его мнению, следует избавиться от иллюзий. И не считать, что Туск и его правительство будут, прежде всего, решать вопрос разблокирования границы с Украиной.

"У них будет много других вопросов, при том, что придется учитывать еще и фактор мощной оппозиции в лице ПиС, – отмечает Евгений Магда. – Думаю, что необходимы действия польских спецслужб, которые должны выяснить – кто стоит за организацией такого блокирования. А украинские власти должны донести до поляков свою позицию, пояснив важность нормального функционирования транспортного коридора, особенно, учитывая, что мы продолжаем отражать российскую агрессию".

Мы получили удар в спину

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким комментарием:

Лучше, наверное, не скажешь. Это точно не по-соседски. И это точно – не о честной конкуренции. И уж тем более во время войны". "В Фейсбуке есть очень хороший пост по поводу ситуации, сложившейся на украино-польской границе.

Украинские перевозчики, в отличие от европейских, меньше берут за свои услуги, поясняет эксперт. И, конечно, становятся более востребованными. Вытесняя конкурентов, имеющих порой сверхприбыли, привыкших жить по таким меркам, по высоким европейским ценам.

"И те же польские перевозчики теперь крайне недовольны тем, что заказчик выбирает именно украинских перевозчиков. Спрос рождает предложение. Увеличение предложение сбивает цену. Это стандартные рыночные отношения", – подчеркивает Сергей Войченко.

По его мнению, поднимая тему российского следа в такого рода блокировании границы, следует помнить, что разведка, дипломатия, пропаганда РФ имеют мощное влияние на европейцев.

"И россказни, которыми нас кормят разного рода грантоеды, что в той же Европе якобы нет (или почти нет) коррупции, не имеют ничего общего с действительностью, – уверен эксперт. – А блокирование сухопутной границы в военной период, при том, что у нас есть уже морская блокада, это не только вопрос бизнес-интересов, но и вопрос выживания украинского государства. Вопрос победы над оккупантами".

Сейчас фактически мы получили удар в спину, констатирует Сергей Войченко. От европейских соседей. От союзников.

"Возникает резонный вопрос — почему правительства стран, где происходят такого рода блокировки, не осуществляет действий против этих правонарушителей? Ведь эти проплаченные так называемые активисты на самом деле могут свести на "нет" усилия всего прогрессивного мирового сообщества по оказанию помощи Украине", – акцентирует эксперт.

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