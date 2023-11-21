Почему ситуацией на границе Украины должны заняться спецслужбы: что может стоять за блокадой

Глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко уверяет, что блокада, которую устроили польские перевозчики две недели назад, не влияет на проезд автобусов и частных авто. А вот украинские грузовики, ставшие серьезными конкурентами поляков, оказались заложниками ситуации. Их в очередях скопилось около трех тысяч – и пока ни украинские, ни польские власти ничего не могут поделать с данной проблемой. Что происходит и почему? Какой есть выход из ситуации? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Блокада границы. Фото: из открытых источников

Развал логистики на границе с Польшей – это также удар по грузам для ВСУ

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран поделился таким комментарием:

"Я думаю, что конфликт уже не является коммерческим или бизнесовым. Развал логистики на границе с Польшей – это двойной удар не только по ценам на горючее, но и по грузам для ВСУ, что просто недопустимо во время войны".

По мнению эксперта, все демократические средства разрешения конфликта с этой забастовкой исчерпаны – и делом должны заняться органы контрразведки и полиции обеих стран.

"Украина и Польша являются давними партнерами. У нас есть определенные разногласия по коммерческим вопросам, но правительство Польши как никто другой в ЕС заинтересовано в том, чтобы Украина оставалась независимой. Поэтому подобных событий в нашей общей истории не должно быть", – уверен Виталий Шапран.

Украину откровенно ограничивают

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь акцентирует, что приграничная проблематика усиливается. И это становится уже понятно не только экспортерам-импортерам, но всем украинцам – гражданам воюющей страны.

проблемы на украино-словацкой границе. Буквально сегодня словацкие перевозчики заблокировали движение украинских грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", в пробке скопились сотни грузовиков", – отмечает эксперт. "Всё чаще возникают конфликтные ситуации, которые ограничивают наш экспорт. Давят на нас. Странно, что практически не слышно о работе украинского МИД в данном направлении. А ведь к проблемам на границе с Польшей добавились, как и анонсировалось

По его мнению, фактически против нас вводят неофициальное товарное эмбарго. Нам сложно и экспортировать свою продукцию, и получать импорт.

"Украину, которая второй год мужественно отражает широкомасштабную российскую агрессию, сражаясь не только за себя, но и за европейские (демократические) ценности, откровенно ограничивают. Те самые европейцы, за кого мы, в том числе, сражаемся. И возникают логичные вопросы: ведутся ли переговоры? Какие условия нам выставляют? Не является ли это согласованными действиями с целью принудить Украину к неприемлемому для нас миру на российских условиях? В едином телемарафоне нам продолжат рассказывать о наших победах, о том, как партнеры по окончанию войны завалят нас деньгами. В реалии же эти самые партнеры ставят нам такие подножки", – констатирует Руслан Соболь.

Он напоминает, что мы ощущаем дефицит в поставках вооружений и боеприпасов, теперь столкнулись еще и с фактическим товарным эмбарго.

"Украинское общество, – уверен эксперт, – имеет право знать – что происходит на самом деле? Кто и о чем ведет переговоры? Какое именно будущее сейчас защищаем?".

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