Блокада границы с Польшей: есть ли проблемы с проездом автобусов и частных авто

Как передает портал "Комментарии", на сегодняшний день на заблокированных из-за протестов польских перевозчиков пунктах пропуска на границе в очередях стоят примерно 3 тысячи грузовых автомобилей. В интервью "РБК-Украина" глава Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, как повлияла эта ситуация на движение через границу пассажирского транспорта и какая в общем ситуация с пассажиропотоком на границе.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Так, Андрей Демченко напомнил, что участники акции протеста в Польше еще до ее начала отмечали, что не будут блокировать движение для автобусов и легкового транспорта – их действия нацелены исключительно на грузовые перевозки.

"С 6 ноября, когда это началось, отмечается, что интенсивность движения автобусов и автомобилей происходит как на выезд из Польши, так и на въезд. Очереди со стороны Украины не выросли", — отметил Демченко.

Рассказывая об общей ситуации с пассажиропотоком на границе, Демченко рассказал, что сейчас в среднем за сутки границу пересекают 75 тысяч человек в обеих направлениях – на выезд из Украины и на въезд, из них 85% составляют граждане Украины.

"В выходные среднесуточное пересечение иногда может достигать и 90 тысяч, но эти показатели значительно меньше, чем в летний период. С тех пор мы отмечаем постепенное снижение пассажиропотока, который летом держался в будни на уровне 90 тысяч человек, в выходные мог достигать и 120 тысяч", — отметил глава ГПСУ.

Отметим, в "Bloomberg" вышел материал о том, что группа польских фермеров заявила о своем желании присоединиться к протестной акции по блокаде украино-польской границы.

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