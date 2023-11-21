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Не только Польша: еще одна страна начала блокировать границу с Украиной

Перевозчики Словакии заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

сегодня, 15:50
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Кравцев Сергей
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К польским перевозчикам, блокирующим проезд грузовых автомобилей в Украине как минимум в трех пунктах пропуска присоединились словацкие перевозчики. На территории Словакии перевозчики начали блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке". Как передает портал "Комментарии", эту информацию подтвердил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Не только Польша: еще одна страна начала блокировать границу с Украиной

Граница Украины и Словакии. Фото из открытых источников

"По информации, поступившей от Пограничной полиции Словацкой Республики, сегодня с 13.30 началось блокирование движения для грузового автотранспорта, движущегося в направлении словацкого пункта пропуска "Вышне Немецке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород" – отметили в украинской Госпогранслужбе.


Демченко отметил, блокаду инициировал и проводит Союз перевозчиков Словакии. О сроках блокировки не сообщается, хотя не исключается, что такие действия словацких перевозчиков могут быть долговременными".

По словам Демченко, сейчас украинские пограничники принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия со словацкими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускать через границу.

Сейчас на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вышне Немецке" в направлении Украины находится около 300 грузовых транспортных средств. 

Читайте также на портале "Комментарии" — к блокированию украинской границы польскими дальнобойщиками могут присоединиться еще и фермеры. Путем переговоров разрешить проблему не удаётся. И, похоже, украинские власти в сотрудничестве с польскими готовы судиться с теми, кто блокирует пограничные автомобильные пункты пропуска. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Также издание "Комментарии" сообщало – блокада границы с Польшей: есть ли проблемы с проездом автобусов и частных авто.




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