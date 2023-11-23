Поляки увеличили количество заблокированных пунктов пропуска: в ГПСУ озвучили детали

Польские перевозчики сегодня начали блокировку движения грузовых транспортных средств на еще одном, уже четвертом, пункте пропуска на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об усложнении движения грузового транспорта на пункте пропуска "Шегини" предупредила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

"По имеющейся информации, которую предоставляли польские пограничники, сегодня около 10:30 на территории Польши, на дороге перед пунктом пропуска "Медика" смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началась блокировка движения грузовых транспортных средств. В связи с этим усложнение движения, возможно, как на выезд из Польши, так и на въезд", — говорится в сообщении.

По информации украинских пограничников, на этом направлении сейчас на въезд в Украину со стороны Польши ожидают около 1400 грузовиков.

В то же время организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

Отмечается, что как ранее информировали польские пограничники, блокирование движения может продолжаться с 23 по 26 ноября.

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