Поляки увеличили количество заблокированных пунктов пропуска: в ГПСУ озвучили детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Польские перевозчики сегодня начали блокировку движения грузовых транспортных средств на еще одном, уже четвертом, пункте пропуска на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об усложнении движения грузового транспорта на пункте пропуска "Шегини" предупредила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников
По информации украинских пограничников, на этом направлении сейчас на въезд в Украину со стороны Польши ожидают около 1400 грузовиков.
В то же время организаторы таких действий на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.
Сейчас пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.
Отмечается, что как ранее информировали польские пограничники, блокирование движения может продолжаться с 23 по 26 ноября.
Читайте также на портале "Комментарии" — к блокаде украинской границы польскими перевозчиками с требованием "справедливой конкуренции", может быть причастна Россия. Влияние Москвы также может иметь место в аналогичных действиях в Словакии. Об этом пишет издание "Guildhall". Журналисты провели собственное расследование и пришли к конкретным фактам.
Обсуждения
Новости