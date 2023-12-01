С чем столкнулась Украина осенью: почему прогноз на зиму тревожный

Саммит по украинской "формуле мира", проведение которого широко анонсировалось на конец этого года, состоится, похоже, лишь в 2024-м. Соответствующее признание сделал президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем издание The Economist делает тревожный вывод, что Россия может победить, в том числе из-за внутренних распрей в Украине и недостаточной поддержки нашей страны со стороны Запада. Как мы оказались в таком положении, какие осенние тенденции были наиболее важными для Украины – и с чем мы входим в зиму? С этими вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Наша зависимость от помощи Запада очевидна

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что очередная военная осень окончательно поставила точку в контрнаступлении украинской армии, очертив горизонты обороны и очевидного тупика.

"Оптимизма касательно будущего, к сожалению, не очень много, и это связано с событиями во внутренней и внешней политике", – говорит эксперт.

Что касается внутренней политики, тут, по мнению Анны Малкиной, следует выделить три ключевых момента.

Во-первых, коррупционные скандалы неэффективность работы привели к серьезным кадровым изменениям в силовом блоке: отставка министра обороны Резникова, замена начальницы медицинской службы и командования ССО.

"Есть ощущение, что это только начало. Но также есть ощущение, что почти два года широкомасштабной войны привели не к оттачиванию механизма МО иже с ним, а его развалу", – призналась политолог.

Во-вторых, ярко проявилось напряжение между военным и политическим руководством страны. Это вызывает обеспокоенность не только в украинском обществе, но и среди международных партнеров, акцентирует Анна Малкина. Она отмечает, что в последнее время тема Зеленский vs Залужный стала центральным заголовком ведущих мировых СМИ.

"Преимущество первого года войны, где каждый делал свою работу — политики занимались политикой, а военные — занимались военными операциями, потеряно", – констатирует эксперт.

В-третьих, продолжает она, принято окончательное решение о невозможности проведения выборов во время военного положения.

"В длинной интриге, в течение которой некоторые политические силы уже начали готовиться к предвыборной кампании, поставлена точка. На мой взгляд, в текущем моменте данное решение правильное, – говорит Анна Малкина. – Но остается вопрос: что делать с выборами, если война затянется на годы или десятилетия?".

Что касается внешней политики, то осенью произошли события, которые не сыграли на руку Украине.

а также последующее обострение на Ближнем Востоке оттянули значительную часть внимания от Украины. В общемировых общественных настроениях тема "Израиль — Палестина" вытеснила тему "Россия-Украина". И, к сожалению, пока возвращение к прежней повестке не предвидится", – констатирует Анна Малкина. "Террористическая атака ХАМАС на территорию Израиля 7 октября,

Кроме того, отмечает она, политический конфликт между Республиканцами и Демократами в США стал причиной блокировки (пока на неопределенной время) выделения Украине военной и финансовой помощи.

"Наша зависимость от такой помощи очевидна. И планирование военной кампании в 2024 году повисло на волоске. Конечно, есть определенный оптимизм, что такая помощь всё-таки будет включена в повестку голосования Конгресса. Но уже сейчас есть понимание, что вопрос этот сложный. Косвенным доказательством является поездка Лиз Тейлор, бывшего премьер-министра Великобритании, на переговоры с республиканцами – с целью убедить их в необходимости помощи Украине, что является стратегической задачей", – подчеркивает политолог.

Помощь Украине, по ее словам, может ослабеть и в ЕС из-за прихода к власти в странах-участницах правых пророссийских политических сил.

В совокупности с традиционно пророссийской позицией Венгрии и блокировкой польской границы грузоперевозчиками, которую поддерживает правительство премьер-министра Моравецкого это не дает поводов для оптимизма", – считает Анна Малкина. "Ярким примером является Словакия, которая уже на официальном уровне объявила о прекращении военной помощи Украине

Поэтому, констатирует она, давать прогнозы на зиму сложно. Всё идет к тому, предупреждает политолог, что нас будут усаживать за стол переговоров. А это означает, что цель восстановления Украины в границах 1991 года отдаляется на неопределенный период.

"В международных кулуарах, по сведениям западной прессы, обсуждается три сценария завершения войны: корейский, израильский и югославский. И, вероятно, в ближайшее время все эти сценарии появятся на повестке дня в открытом формате", – подытоживает эксперт.

Такое впечатление, что возвращается большая политика, а это в военное время неуместно

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун поделился таким мнением:

Украина не переходи в глухую оборону, не соглашается на капитуляцию, которую под видом переговоров нам предлагает враг. Зимой, надеемся, наше наступление не будет останавливаться. Но нужно единство общества, а также поддержка ВСУ со стороны союзников, со стороны каждого украинца… Да, были завышенные ожидания, что наше наступление окажется более успешным. Но из-за нехватки помощи и долгого времени, которое было у россиян, чтобы окопаться, всё пошло не так, как нам бы хотелось. Однако вера в ВСУ не поколебалась. Как и вера в то, что Украина сумеет освободить все свои территории". "Один из важнейших выводов осени – несмотря на проблемы с освобождением своих территорий, Украина продолжает это делать. И делают это наши военные с небывалым запалом, мужеством, героизмом. Мы уже на левобережье Херсонщины

К сожалению, осенью мы увидели трещины в ранее казавшемся монолитным украинском военно-политическим руководстве, отмечает эксперт.

Распространяется нарратив, что якобы есть конфликт межу Зеленским и Залужнымм, между отдельными ветвями власти. Это точно деструктив, такое следует обрубать на корню". "Такое впечатление, что возвращается большая политика. А это в военное время неуместно, – подчеркивает он. – Происходят попытки столкнуть высшее военное и высшее политическое руководство Украины

По словам эксперта, осенний период стал также временем огромного количества уголовных производств, коррупционных скандалов, посадок отдельных чиновников, руководителей, даже олигархов.

Это, акцентирует Максим Джигун, прямое подтверждение того, что антикоррупционные механизмы в Украине работают, становятся всё более независимыми, а неприкасаемых становится всё меньше.

– огромный шаг, цивилизционный. Имеем также решение НАТО об утверждение плана реформ, необходимы для вступления Украины в Альянс И это тоже является победой. Это всё приближает нас к столь важному членству", – констатирует политолог. "В ноябре Украина получила позитивные сигналы касательно своего продвижения в ЕС и НАТО. Решение Евркомиссии, что наша страна может начать переговоры о вступлении в Евросоюз

Мы явно не имеем достаточно вооружений, чтобы победить

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

А принятие законопроекта о многомиллиардной помощи нашей стране увязло в политической борьбе между республиканцами и демократами, обостряющейся на фоне набирающей обороты избирательной гонки". "К сожалению, осенью в США не смогли проголосовать бюджет на новый год. Приняли лишь временный, без поддержки Украины

По словам эксперта, во многом именно принятие закона о выделении мощной помощи Украине (отдельного или в связке с помощью Израилю, укреплением границы с Мексикой и так далее) может сыграть роль в дальнейшем ходе российско-украинской войны, в поддержке нашей страны со стороны той же Европы.

"Пока же мы явно не имеем достаточно вооружений, чтобы победить, – констатирует Екатерина Одарченко. – Осень показала, что война переходит в длительную, в состязание ресурсов. Зима, похоже, это подтвердит. Вопрос лишь в том – готов ли Запад достаточно помогать Украине, чтобы выдержать войну в долгую".

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