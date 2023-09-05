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Будет ли Коломойский вносить залог до рассмотрения апелляции: ответ адвоката

Игорь Коломойский не намерен вносить залог до рассмотрения апелляции

сегодня, 16:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Уже завтра Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил адвокат Коломойского в интервью "Укринформу".

Будет ли Коломойский вносить залог до рассмотрения апелляции: ответ адвоката

Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников

"В среду в 11 час. 20 мин. Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения", – отметил адвокат.


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Он уточнил, Игорь Коломойский не собирается вносить залог в размере более 509 млн грн до решения апелляции. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева избрал вечером 2 сентября бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Ранее, в этот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. О чем говорит "дело Коломойского", каковые его перспективы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.                                                                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — что стоит за чистками, которые анонсировал Зеленский – связано ли с этим подозрение Коломойскому. Эксперты детально проанализировали ситуацию.                                                                                                     




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3757182-sud-rozglane-apelaciu-na-arest-kolomojskogo-u-seredu-advokat.html?fbclid=IwAR0K4_ho281v0575tG0uH8rotVuTv5_qztw-tNoS8VBsAQD0Mcn7NMCn_6o
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