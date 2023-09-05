Будет ли Коломойский вносить залог до рассмотрения апелляции: ответ адвоката

Уже завтра Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского на решение Шевченковского райсуда столицы о содержании его под стражей с возможностью внесения залога в размере более 509 млн грн. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил адвокат Коломойского в интервью "Укринформу".

Игорь Коломойский. Фото: из открытых источников

"В среду в 11 час. 20 мин. Киевский апелляционный суд рассмотрит нашу жалобу на избрание Игорю Коломойскому меры пресечения", – отметил адвокат.

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Он уточнил, Игорь Коломойский не собирается вносить залог в размере более 509 млн грн до решения апелляции. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева избрал вечером 2 сентября бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Ранее, в этот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. О чем говорит "дело Коломойского", каковые его перспективы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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