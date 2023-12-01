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Саммита мира в этом году не будет: Зеленский сделал настораживающее заявление

Ожидается, что следующая встреча по этому формату должна состояться в следующем году

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Саммит по украинской "формуле мира", проведение которого широко анонсировалось в конце этого года, проводиться не будет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в разговоре с болгарским премьер-министром Николаем Денковым сделал президент Украины Владимир Зеленский. 

Саммита мира в этом году не будет: Зеленский сделал настораживающее заявление

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Как сообщается на сайте Офиса президента, следующая встреча советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики по дальнейшей имплементации украинской "формулы мира" запланирована на начало 2024 года.


Также стороны обсудили актуальные оборонные потребности Украины, в частности, усиление возможностей украинских Воздушных сил и артиллерии.

"Лидеры также обсудили взаимодействие двух стран в контексте евроинтеграционного пути Украины. Глава государства отметил важность единства стран по поддержке европейской интеграции Украины и многолетней помощи объемом 50 млрд евро", — сообщает Банковая.

Отметим, на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Тогда издание "Комментарии" вместе с экспертами обсудило главные выводы после проведения мероприятия, а также проанализировало – реально ли выйти на некие переговоры до конца года. 

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Источник: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-i-nikolaj-denkov-obgovorili-podalshu-vza-87397
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