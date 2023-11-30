Что стало ключевым для Украины осенью: какой прогноз на зиму

На заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных союзников коллективно увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить в войне против РФ. Сама же Россия резко увеличивает военный бюджет и явно не намерена прекращать агрессию. В последний день ноября эксперты рассказали изданию "Комментарии", что самое важное произошло за осенний период на фронтах, во внутренней и внешней политике, экономике, а также спрогнозировали зимние горизонты событий.

Итоги осени для Украины. Фото: из открытых источников

Нужно выработать совместную военно-политическую стратегию на будущий год

По словам политолога, политического консультанта Владимира Фесенко, осенью постепенно стало ясно, что война быстро не завершится, и что главная проблема для Украины – недостаток необходимых военных ресурсов (от боеприпасов до бойцов на фронте).

Завышенные ожидания уже традиционно обернулись ощутимыми разочарованиями, поисками виновных, взаимными обвинениями Сказывается и эмоциональная усталость от войны", – поясняет эксперт. "Возникли и новые вызовы – определенное истощение военных арсеналов в странах НАТО, колебания политической конъюнктуры в некоторых странах ЕС, начало предвыборной гонки в США, повлекшие перебои с западной военной помощью

В итоге, отмечает он, это привело к тому, что в украинском обществе произошел существенный всплеск политической турбулентности.

которые резко активизировали информационно-психологические спецоперации против Украины", – подчеркивает Владимир Фесенко. "К нам вернулась (явно не ко времени) внутренняя политика, с присущей ей конфликтностью. В большей степени это проявляется в информационной сфере и социальных сетях. Однако чрезмерное повышение внутриполитической температуры сказывается на общественных настроениях. Этим пытаются воспользоваться российские спецслужбы

Он акцентирует, что практически всю осень бурно обсуждали тему выборов во время войны. Однако, напоминает политолог, абсолютное большинство украинцев, как подтвердили различные социологические опросы, настроены против того, чтобы заниматься электоральной борьбой во время войны. И это в решающей мере повлияло на то, что в ноябре на официальном уровне тема выборов во время войны была закрыта.

"Насколько долго и окончательно ли? – вопрос открытый. Это будет зависеть от дальнейшего развития военной и внутриполитической ситуации. Но денег на выборы в будущем году в госбюджете нет. Продолжено (до середины февраля) и военное положение, правовой режим которого запрещает проведение любых выборов", – поясняет Владимир Фесенко.

Среди важных внутриполитических событий осени он выделяет обновление руководства Министерства обороны Украины, а также заметную активизацию антикоррупционных расследований, в том числе против целого ряда народных депутатов и высокопоставленных чиновников.

Это решение еще предстоит утвердить на заседании Европейского Совета (саммите лидеров стран ЕС). И это будет непросто, учитывая агрессивный шантаж Киева и Брюсселя со стороны режима Орбана Но очевидно, что и руководство Евросоюза, и большинство стран ЕС настроены на новую волну расширения ЕС и поддержку европейской интеграции Украины", – считает эксперт. "Во внешней политике главным событием осени стала рекомендация Еврокомиссии начать переговоры с Украиной (вместе с Молдовой) о вступлении в ЕС

Нас ожидает вторая полноценно военная зима, отмечает он. И, конечно, это будет сложный и напряженный период. Но, похоже, мы готовы к ней несколько лучше, чем в прошлом году, высказывает мнение Владимир Фесенко. Прежде всего, уточняет он, это касается укрепления системы ПВО.

"Военная ситуация будет характеризоваться упорными и вязкими боями на восточном и южном фронтах в формате позиционной войны, – прогнозирует эксперт. – Главная задача во внешней политике – добиться решения о начале переговоров о членстве Украины в ЕС, а также о продолжении финансовой и военной поддержки Украины со стороны США и ЕС в 2024 году. С высокой вероятностью эти решения будут приняты. Но не исключено, что с некоторой задержкой и с определенными условиями. Во внутренней политике нам всем надо успокоиться и хотя бы относительно стабилизировать общественно-политическую ситуацию. Для успешной войны нам необходим надежный и стабильный тыл. Самое главное – украинское руководство вместе с нашими международными партнерами должны выработать совместную военно-политическую стратегию на будущий год, от реализации которой будут зависеть и дальнейший ход военных действий и условия завершения войны".

Украина активно работает над приближением членства в ЕС и НАТО

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким комментарием:

несмотря на значительные потери. Вооруженные силы Украины со своей стороны постепенно расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области На остальных направлениях акцент делается на ударах по штабах и складах противника с использованием высокоточных систем вооружения". "Ситуация на фронте остается тяжелой и напряженной. Российская армия атакует на нескольких направлениях

Во внутренней политике, по мнению эксперта, итогом осенних дискуссий стал отказ от проведения любых выборов в Украине во время войны.

"По результатам консультаций парламентских фракций в рамках "Диалогов Моне", подписана декларация о согласии на проведение выборов через полгода после отмены действия военного положения. В этом вопросе достигнут консенсус между интересами власти, оппозиции и населения, – подчеркивает собеседник "Комментариев". – В некоторых других темах политические дискуссии ведутся весьма активно, иногда с использованием эмоций и информационных операций".

Игорь Попов отмечает, что международной политике Украина успешно продвигает "Формулу мира" Владимира Зеленского, которая остается основным планом мирного урегулирования. Проводятся встречи советников высокого уровня, созданы рабочие группы по направлениям.

"В течение осени активно велись переговоры по подготовке двусторонних договоров безопасности, которые должны облегчить планирование и получение помощи от союзников, – рассказывает эксперт. – К сожалению, пока что не приняты решения по предоставлению финансовой помощи от США и ЕС".

Украина, подчеркивает Игорь Попов, активно работает над приближением членства в ЕС и НАТО. Получен позитивный отчет Еврокомиссии о выполнении рекомендаций, и в середине декабря решение о переходе к переговорам может быть принято Советом ЕС.

В переговорах с НАТО согласована адаптированная ежегодная национальная программа, и до Вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 нас ожидает работа по выполнению ее пунктов, поясняет эксперт.

"Зима будет сложной во всех отношениях, – предупреждает он. – Нас ожидают атаки и обстрелы, борьба за получение западной помощи, информационные атаки и попытки сломить боевой дух. Для противодействия всем этим угрозам важно признавать наличие серьезных проблем и быть готовыми к принятию сложных и непопулярных решений".

Два важных экономических момента перейдут из осени в зиму

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев акцентировал внимание на двух важных экономических моментах осени, которые перейдут с нами в зимы и в целом в следующий год.

"Крайне важным является нормальное функционирование зернового коридора. Экспорта нашей аграрной (и не только) продукции. Это было, есть и будет одним из важнейших вопросов на протяжении всей войны. И морские пути, и речные, и сухопутные. Везде мы имеем определенные проблемы, – отмечает эксперт. – Хоть имеем и определенные прорывы ( на том же море )".

Вторым важным экономическим штрихом осени Андрей Рязанцев называет позитивные прогнозы роста нашей экономики на следующий год от международных финансовых организаций.

"Это важный месседж, говорящий о том, что наша экономика не просто выживает в нынешних сложнейших условиях, но и – живет, развивается, имеет потенциал для роста, – поясняет эксперт. – Уверен, что, благодаря мужеству украинцев, которые демонстрируют неимоверную силу духа как на военном, так и на экономическом фронте, вскоре после победы мы сможем (с помощью партнеров, которые уже выразили такую готовность) быстро восстановить нашу страну. Будем надеяться, что эти процессы станут возможными уже в новом году".

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