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В США сообщили, что россиянам удалось захватить часть стратегического объекта в Авдеевке

Аналитики ISW считают, что российские войска уже захватили часть промзоны в Авдеевке

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей
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Несмотря на ожесточённое сопротивление украинских защитников, оккупантам удается продвигаться вперед на Авдеевском направлении. Российские войска подтвердили продвижение на северо-запад и юго-восток от Авдеевки 26 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В США сообщили, что россиянам удалось захватить часть стратегического объекта в Авдеевке

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

Американские эксперты отмечают, геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Красногоровки (7 км к северо-западу от Авдеевки) и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки.


На видео с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки. 

Российские военные блогеры в основном утверждали, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

26 ноября российские войска также продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись на юго-запад от Первомайского (24 км к востоку от Купянска).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска), Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска), Новоселовского (14 км к северо-западу от Сватово) и вблизи Серебрянского леса (10 км к юго-западу от Кременной).

Генштаб Украины сообщил, что 26 ноября украинские войска продолжили штурм к югу от Бахмута и наносят российским войскам потери в личном составе и военной технике.

26 ноября российские войска продолжали безуспешные наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-26-2023
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