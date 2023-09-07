Рустем Умеров назвал первые шаги в должности министра обороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Во время пленарного заседания в Верховной Раде новоназначенный министр обороны Рустем Умеров рассказал о первых шагах на новой должности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс".

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Умеров заявил, что в первую очередь его команда проведет аудит в Минобороны.

"Одним из первых шагов на должности наша команда проведет аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении Министерства обороны", — сказал Умеров.

Новый министр обороны подчеркнул необходимость произвести значительные изменения в ведомстве, возникшие в новых реалиях и стандартах НАТО. Умеров считает, что ВЛК должен быть в прошлом, а все процессы должны быть оцифрованы.

"Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", — сообщил Рустем Умеров.

Глава Минобороны объясняет, что единый реестр призывников в цифровом виде снизит коррупционные риски, существующие в настоящее время с бумажным документооборотом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Рустема Умерова.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на назначение Рустема Умерова новым министром обороны Украины. Западные обозреватели и чиновники указывают, что таким решением Украина показывает, что настроена вернуть Крым, ведь Умеров является этническим крымским татарином. Среди главных задач нового министра будет расширение сотрудничества с союзниками, получение большего западного вооружения, а также обеспечить искоренение коррупционной составляющей в Минобороны.