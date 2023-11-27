Насколько велика угроза, что Украина потеряет поддержку союзников: почему РФ давит на фронте

Вопрос поддержки Украины западными союзниками в последнее время активизировался. В США до сих пор не приняты новые меры по оказанию такой помощи из-за разногласий в Конгрессе. При этом, как отмечает издание Newsweek, американские власти, похоже, боятся поражения России в этой войне – потому дозируют помощь Украине. Аналогичную политику исповедуют, судя по всему, европейцы, где в последнее время набирают силу партии, ратующие за мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что Альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров. На фоне явной нерешительности Запада, россияне успели окопаться, сдержать натиск украинского наступления, а теперь сами идут вперед, особенно в районах Авдеевки и Купянска. Портал "Комментарии" обратился к экспертам, которые охарактеризовали происходящее на военном и дипломатическом фронте российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Помощь Украине со стороны США и ЕС – будет

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко рассуждает так:

"Хочу успокоить и читателей Вашего издания, и всех украинцев. Помощь Украине со стороны США и ЕС – будет. И, скорее всего, начало декабря это подтвердит. Мы не останемся без их помощи ни в военной сфере, ни в финансовой".

Да, есть проблемы, есть трудности, отмечает эксперт. Те же Штаты, напоминает он, входят в турбулентный предвыборный год, когда любая ситуация, принятие фактически любого законопроекта используется в политических целях, а не в ракурсе здравого смысла.

"К этому следует относиться спокойно. И дипломатично работать на результат. Нам ни в коем случае нельзя становиться на сторону той или иной политической партии. Усилия следует направить на пояснение адекватным политикам (а таких там – подавляющее большинство) как среди республиканцев, так и среди демократов, что помощь Украине – это помощь и самим США. Что они от этого лишь выиграют. Аргументов тут хватает", – уверен Владимир Огрызко.

Что касается победы на выборах в некоторых европейских странах праворадикальных и антиевропейских сил (что не всегда равно приходу к власти), тут, опять же, не всё так плохо, как некоторым кажется, считает дипломат.

Но ей в итоге пришлось формировать коалицию И Фицо единолично не может делать то, что, возможно, ему бы хотелось. Коалиционное соглашение не позволяет. Да, теперь Словакия не будет предоставлять Украине прямой помощи в сфере обороны. Но если мы найдем у Словакии то, что нам будет интересно, мы можем это купить. В том числе за средства, предоставляемые ЕС. Да, неприятно, когда в Нидерландах побеждает "Партии свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом – откровенно антиевропейским политиком, который хвалит Путина, ездит на оккупированные территории и может сорвать "альянс истребителей" Но где гарантия, что Вилдерс возглавит правительство и получит полноценную власть? Единолично он сделать ничего не может. В лучшем случае PVV станет членом коалиции. И будет вынуждена учитывать мнения других ее членов. При этом не исключен вариант, что Вилдерс не станет премьером, потому что с ним не захотят иметь дело другие политсилы", – поясняет Владимир Огрызко. "К примеру, победила на выборах в Словакии партия Smer-SD во главе с Робертом Фицо

То же самое, по его словам, касается гипотетической победы в ФРГ праворадикалов из партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland, AfD), в Австрии – "Австрийской партии свободы", во Франции — "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Шольц продолжает думать, что с Путиным можно о чем-то договориться Как следствие – AfD набирает баллы. И это четкая связь между нерешительностью и тем, что происходит во внутриполитической ситуации в той же ФРГ. Руководители тех или иных стран должны уметь видеть главное, действуя решительно и последовательно", – заключает экс-глава МИД. "Конечно, огорчает, что в демократических обществах 20-25% избирателей поддерживает таких неадекватных политиков и их проекты. Это проблема. И она, как мне кажется, порождена тем, что нынешние либеральные правительства в Европе не демонстрируют решительности. Избиратели тонко чувствуют силу того или иного политика, партии через умение последних принимать серьезные политические решения. И тот же канцлер Германии Олаф Шольц не отличается скоростью принятия таких решений. До сих пор ФРГ не поставляет Украине дальнобойные ракеты, хоть мы давно просим об этом.

Агрессор восстановил свое преимущество на фронте в артиллерии

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов акцентирует, что сейчас идет война малой интенсивности. Классическая война экономик.

Потому агрессор восстановил свое преимущество на фронте в артиллерии. Это явление неприятное, но не критичное", – уверяет эксперт. "РФ удалось получить от своих союзников больше снарядов основных калибров, чем Украине

В целом, по его словам, российская армия не способна проводить какие-то крупные операции. Но пока паритет в артиллерии не будет восстановлен, она может иметь некие частные успехи типа якобы захвата авдеевской промзоны.

"Но с точки зрения стратегических задач в войне – это локальное действие, не имеющее особого значения", – подчеркивает Виктор Савинов.

Он поясняет, что перспектив решить исход войны на поле боя в ближайшее время не представляется возможным ни для одной из сторон конфликта по причине отсутствия соответствующего ресурса.

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