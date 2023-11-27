Генсек НАТО сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров, если таковые могут произойти.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг считает, что Украина самостоятельно принимает решение вести с Россией переговоры по окончании войны или от них отказываться.

"Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину и дать ей возможность освободить как можно больше земли и поставить их в лучшее место, когда или если могут начаться переговоры", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что войны обычно непредсказуемы, однако Столтенберг не видит в действиях Путина шаги, идущие в сторону завершения войны. По словам Столтенберга, российский президент готовит новую войну.

"Чем больше военную поддержку мы предоставим Украине, тем сильнее будет их позиция на поле боя и тем сильнее будет их позиция за потенциальным столом переговоров", — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг объяснил, почему в настоящее время вступление Украины в НАТО невозможно. По словам генсека НАТО, даже если Киев выполнит все реформы, вступление в НАТО будет возможно только в случае завершения войны в Украине. С такой позицией согласны все члены НАТО.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое показало, готовы ли украинцы пойти на территориальные уступки, чтобы Украина стала членом НАТО. Большинство опрошенных украинцев высказали против решения обменять вступление Украины в НАТО на оккупированные территории, которые оставались и в дальнейшем под контролем Российской Федерации.