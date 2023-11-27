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Генсек НАТО сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией

Йенс Столтенберг объявил позицию НАТО по мирным переговорам об окончании войны в Украине.

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный альянс будет поддерживать Украину как можно дольше, чтобы Киев получил лучшие условия для мирных переговоров, если таковые могут произойти.

Генсек НАТО сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг считает, что Украина самостоятельно принимает решение вести с Россией переговоры по окончании войны или от них отказываться.


"Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину и дать ей возможность освободить как можно больше земли и поставить их в лучшее место, когда или если могут начаться переговоры", — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что войны обычно непредсказуемы, однако Столтенберг не видит в действиях Путина шаги, идущие в сторону завершения войны. По словам Столтенберга, российский президент готовит новую войну.

"Чем больше военную поддержку мы предоставим Украине, тем сильнее будет их позиция на поле боя и тем сильнее будет их позиция за потенциальным столом переговоров", — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг объяснил, почему в настоящее время вступление Украины в НАТО невозможно. По словам генсека НАТО, даже если Киев выполнит все реформы, вступление в НАТО будет возможно только в случае завершения войны в Украине. С такой позицией согласны все члены НАТО.

Также "Комментарии" писали о социологическом исследовании, которое показало, готовы ли украинцы пойти на территориальные уступки, чтобы Украина стала членом НАТО. Большинство опрошенных украинцев высказали против решения обменять вступление Украины в НАТО на оккупированные территории, которые оставались и в дальнейшем под контролем Российской Федерации.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/nov/27/russia-ukraine-war-live-russians-scavenge-air-defence-from-kaliningrad-says-uk-mod
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