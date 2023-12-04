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Кольцо сжимается: в ISW рассказали, действительно ли россияне еще ближе к захвату Авдеевки

По информации ISW, российские войска продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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3 декабря российские оккупационные войска провели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Кольцо сжимается: в ISW рассказали, действительно ли россияне еще ближе к захвату Авдеевки

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, кадры, опубликованные 28 ноября и геолокационные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западу от железной дороги к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки). 


Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на юго-запад от Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки). 

Российские военные блогеры утверждали 2 и 3 декабря, что российские силы продвинулись на юг и юго-восток от Степного, а некоторые из них утверждали, что российские войска продвинулись на 300 метров вблизи населенного пункта. 

Также они утверждали 2 и 3 декабря, что российские войска продвинулись к югу от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и к западу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки) на северном фланге Авдеевки, а также на южном фланге в районе Первомайского и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки) и Новокалиново; к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского. 

3 декабря российские источники утверждали, что российские силы также атаковали на северном фланге со стороны Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и на южном фланге вблизи промышленной зоны к юго-западу от Авдеевки.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-3-2023
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