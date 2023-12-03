Что может переломить ход войны в Украине: о чем говорят прогнозы

В очередной раз называется примерное время перелома в российско-украинской войне. Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что таковым может стать март 2024 года, когда в РФ пройдут псевдовыборы главы государства – фактически очередные выборы Путина. После чего тот окончательно утратит легитимность в глазах цивилизованного мира, что уже дали понять в ПАСЕ. Ранее решающим месяцем войны в Украине назывался этот декабрь. Соответствующий прогноз делал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов после ряда радужных прогнозов заявил, что активные бои могут закончиться лишь в 2025 году. А издание The Economist, которое в последнее время много пишет о российско-украинской войне, предполагает, что та может затянуться еще на пять лет. О чем говорит такой разнобой в прогнозах? Какие предпосылки скажут, что мы начали видеть приближение окончания войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Украинская власть явно верит, что мы еще можем получить успехи на фронте

По мнению кандидата политических наук, политолог Алексея Якубина, такая разница в прогнозах связана с тем, что стороны заново оценивают возможности, которые есть у Украины и РФ.

что привело в итоге к уничтожению верхушки "вагнеровцев" Но к концу года ситуация поменялась. Очевидно, что наше наступление оказалось не столь успешным, как предполагалось. По ряду причин, которые периодически озвучивает президент . Ну, а странах Запада происходят политические процессы, которые влияют на их отношение к российско-украинской войне", – отмечает эксперт. "В начале этого года были оптимистические настроения, завышенные ожидания (и у нас, и у наших партнеров) касательно наступления ВСУ с помощью западного оружия. Плюс – многих воодушевил конфликт, вспыхнувший между ЧВК Пригожина и Минобороны страны-агрессора

Он напоминает, что в США это уже привело к пробуксовке выделения нам помощи. В ряде европейских стран – к приходу к власти правых сил, скептически настроенных по отношению к Украине.

"В самой Украине также происходит переоценка происходящего, – подчеркивает Алексей Якубин. – Небывалый оптимизм сменяется усталостью, апатией, ростом пессимистических настроений. Всё чаще возникает вопрос — как долго Запад еще сможет нас поддерживать? Оказывать и военную, и финансовую поддержку".

РФ же смогла перетрансформироваться, поясняет политолог. Санкции на нее мощно не повлияли. Она продолжает активно торговать углеводородами, вкладывая полученные средства в войну.

"Возможно, у РФ не было таких планов, но она ситуативно приспосабливается к тому, что блицкриг не удался – и придется переводить войну в длительную. Ресурсов для этого у Кремля хватает. И он всячески дает это понять. И готов выжидать, как минимум, до выборов президента в США, намеченных на ноябрь-2024. Надеясь, что к власти придут силы, менее настроенные помогать Украине. Да и выборы в Европарламент могут привести к снижению там поддержки нашей страны", – рассуждает Алексей Якубин.

В то же время, продолжает он, украинская власть явно верит, что мы еще можем получить успехи на фронте. А потому готова продолжать военную борьбу.

"Остановить войну может осознание каждой из сторон, что силовым способом она уже ничего не добьется. Пока такого осознания не просматривается ни у Москвы, ни у Киева. Впрочем, ситуация в динамике. Всё может быстро измениться, – отмечает эксперт. – Однозначно, что архитектура европейской, мировой безопасности после этой войны должна будет поменяться. И тут Украине важно вписаться в новые альянсы, получив гарантии безопасности, чтобы подобная агрессия против нас не могла повториться".

Россия может столкнуться с кризисом легитимности власти

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ размышляет так:

"Разнобой в прогнозах объясняется тем, что война – это во многом фактор неопределенности. Те или иные предположения о ее окончании – это скорее определение неких ориентиров, точек бифуркации, когда война может перейти в новую фазу (эскалация или напротив – затухание). А определить сроки завершения войны, равно как – каким именно образом это произойдет – практически невозможно".

По мнению эксперта, когда президент Зеленский говорит о марте-2024 как о примерном времени перелома, он имеет в виду, что Россия в это время будет проходить через серьезный избирательный трек. И может столкнуться с кризисом легитимности власти.

"Либо оппозиционные Путину силы (а такие есть даже в его окружении) попытаются расшатать ситуацию изнутри. Что может привести даже к срыву выборов. Либо, если выборы пройдут с большим количеством нарушений, а также по старой российской традиции с использованием силового формата, Запад их не признает. Как уже не признал выборы-2020 в Беларуси, когда Лукашенко незаконно пришел к власти", – напоминает Алексей Кущ.

Он отмечает, что в итоге Путин столкнется с кризисом внешней легитимности. Когда его, и без того ставшего во многих странах нерукопожатым из-за агрессии против Украины, еще и перестанут признавать законно избранным президентом. Всё это, конечно, способно повлиять на возможность РФ продолжать войну, считает эксперт.

"А прочие прогнозы (Буданова, Макрона, ряда аналитиков в ряде изданий) – это субъективные предположения, основанные на информации, которой обладает тот или иной человек, его личных ощущений и так далее. В этом плане прогноз Зеленского более точен, потому что он говорит не о завершении войны или боевых действий, а о неких переломных точках. Одной из которых способны стать российские выборы", – констатирует Алексей Кущ.

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