Буданов дал новый прогноз по войне: когда наступит переломный момент

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что переломным в войне может стать 2025 год, однако мирные переговоры об окончании войны между Украиной и Россией не будут подписаны в ближайшие годы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания NV.



Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов считает, что Россия сохраняет экономическую устойчивость, однако уже сегодня в РФ существуют определенные кризисные явления, в частности подорожание пищевых продуктов, услуг, товаров и дефицит горючего.

"Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они ощутят в 2025 году", — говорит Буданов и добавляет, что "есть надежда, что 2025 станет переломным относительно внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике".

Таким образом, глава ГУР прогнозирует, что активные бои в войне могут закончиться в 2025 году. Несмотря на это, Буданов объясняет, что Россия и дальше может делать обстрелы и откажется подписывать мирные договоры о завершении войны. В качестве примера Буданов привел Японию, которая после 1945 года не подписала мирный договор с Россией из-за спорных территорий – Курильских островов.

"Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что в РФ значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, которые касаются не только Крыма", — утверждает Буданов и говорит, что "эти аппетиты никто не собирается удовлетворять".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ дал прогноз, когда закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, готов ли президент России Владимир Путин к мирным переговорам по завершению войны в Украине.