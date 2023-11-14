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Буданов дал новый прогноз по войне: когда наступит переломный момент

Кирилл Буданов считает, что не стоит ожидать мирных переговоров по окончании войны с Россией в ближайшее время.

сегодня, 12:10
Автор:
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Slava Kot
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Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что переломным в войне может стать 2025 год, однако мирные переговоры об окончании войны между Украиной и Россией не будут подписаны в ближайшие годы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Буданова для издания NV.

Буданов дал новый прогноз по войне: когда наступит переломный момент

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов считает, что Россия сохраняет экономическую устойчивость, однако уже сегодня в РФ существуют определенные кризисные явления, в частности подорожание пищевых продуктов, услуг, товаров и дефицит горючего.


"Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они ощутят в 2025 году", — говорит Буданов и добавляет, что "есть надежда, что 2025 станет переломным относительно внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике".

Таким образом, глава ГУР прогнозирует, что активные бои в войне могут закончиться в 2025 году. Несмотря на это, Буданов объясняет, что Россия и дальше может делать обстрелы и откажется подписывать мирные договоры о завершении войны. В качестве примера Буданов привел Японию, которая после 1945 года не подписала мирный договор с Россией из-за спорных территорий – Курильских островов.

"Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что в РФ значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, которые касаются не только Крыма", — утверждает Буданов и говорит, что "эти аппетиты никто не собирается удовлетворять".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полковник ВСУ дал прогноз, когда закончится война в Украине.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, готов ли президент России Владимир Путин к мирным переговорам по завершению войны в Украине.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/koli-zakinchitsya-viyna-budanov-pro-krizu-v-rosiji-y-pripinennya-boyovih-diy-novini-ukrajini-50367938.html
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