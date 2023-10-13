ПАСЕ признала важную резолюцию по России: о чем идет речь

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала Россию диктатурой и призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность главы РФ Владимира Путина после завершения его действующего срока. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в Telegram Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кулебу.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Министр уже публично выразил слова благодарности ПАСЕ за мощное голосование.

"Я приветствую сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ, которая признает Россию диктатурой. Более 20 лет неконституционного единоличного правления привели к преступлениям в стране и за ее пределами. Я приветствую призыв к 46 странам в Совете Европы признать Путина нелегитимным по истечении его текущего срока", — отметил Кулеба.

Отмечается, что за принятие резолюции отдали свои голоса 43 евродепутата.

Также данную информацию подтвердил нардеп Алексей Гончаренко.

"Только что! В ПАСЕ принята резолюция, которая признает президента РФ Владимира Путина диктатором, а Россию — де-факто диктатурой!", — сообщил Гончаренко.

Отмечается, что процедура внесения изменений в конституцию РФ, которые предоставили возможность оставаться Путину у власти до 2036 года, противоречила же самой конституции России.

Кроме того, ПАСЕ признала, что преобладающие власти Путина, полное отсутствие системы сдерживаний и противовесов превратили РФ в де-факто диктатуру.

Также ПАСЕ: призвала признать Путина как нелегитимного по истечении его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных и в рамках стремления к миру; призвала государства-члены Устава МКС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест; подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который преодолел бы иммунитет "тройки".

Кроме того, Гончаренко подал поправку о признании диктатором самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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