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На сколько лет еще может затянуться война в Украине: прогноз The Economist

Отмечается, что в случае возникновения нового серьезного кризиса Запад окажется в тяжелом положении

сегодня, 17:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российско-украинская война может затянуться еще на пять лет. Об этом все чаще говорят западные чиновники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

На сколько лет еще может затянуться война в Украине: прогноз The Economist

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что "сейчас не самые счастливые времена", в частности в связи с тем, что война между Израилем и ХАМАС грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран. И крупнейшая в Европе с 1945 года война в Украине не подает признаков окончания, пишет издание.


И, если эти обе войны затянутся, придется очень непросто, добавляет The Economist. Отмечается, что в случае возникновения нового серьезного кризиса Запад окажется в тяжелейшем положении.

"Как и во времена "холодной войны", каждый кризис, каким бы он ни был, может рассматриваться как испытание американской или китайской мощи, втягивающее в себя каждую из стран", — считают авторы статьи.

Читайте также на портале "Комментарии" — более 20 месяцев продолжается широкомасштабная агрессия России против Украины. В последнее время ситуация на фронтах менее динамична, чем ранее, но ряд "горячих точек" в сводках практически ежедневно. Сложная для нас ситуация в районе Авдеевки, которую более месяца штурмуют оккупационные войска, жарко на линии Купянск-Сватово-Кременная. При этом усилились разговоры о возможных переговорах Киева и Москвы. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" ситуацию внутри и вокруг российско-украинской войны на данный момент, а также перспективы ее развития.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему срочно нужен план "Б" в войне против России: на что Кремль делает ставку и в чем опасность.




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Источник: https://www.economist.com/international/2023/11/13/from-gaza-to-ukraine-wars-and-crises-are-piling-up
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