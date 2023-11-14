На сколько лет еще может затянуться война в Украине: прогноз The Economist

Российско-украинская война может затянуться еще на пять лет. Об этом все чаще говорят западные чиновники. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Economist".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что "сейчас не самые счастливые времена", в частности в связи с тем, что война между Израилем и ХАМАС грозит перекинуться на весь Ближний Восток, а на заднем плане столкнутся США и Иран. И крупнейшая в Европе с 1945 года война в Украине не подает признаков окончания, пишет издание.

И, если эти обе войны затянутся, придется очень непросто, добавляет The Economist. Отмечается, что в случае возникновения нового серьезного кризиса Запад окажется в тяжелейшем положении.

"Как и во времена "холодной войны", каждый кризис, каким бы он ни был, может рассматриваться как испытание американской или китайской мощи, втягивающее в себя каждую из стран", — считают авторы статьи.

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