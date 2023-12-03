Двойные стандарты: у Зеленского раскритиковали неэффективность санкций против России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал партнеров ужесточить санкции против России и не применять двойные стандарты. Именно так Подоляк отреагировал на то, что, несмотря на санкции против России, олигархи режима Путина продолжают увеличивать свое состояние во время войны в Украине.



Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Состояние российских олигархов с начала полномасштабной войны выросло на 38 млрд долларов. На такие данные критически отреагировал представитель Зеленского Михаил Подоляк.

"Мне кажется, что это безупречная во всех смыслах характеристика эффективности (сарказм) настойчиво применяемых финансовых и санкционных инструментов", – отметил советник ОП в социальной сети X.

Подоляк отмечает, что сегодняшние санкции позволяют российским олигархам наращивать свое состояние, России производить оружие, а бюджет РФ получает налоги от иностранных компаний, идущий на финансирование российской армии. Вместе с тем Россия продолжает иметь привилегии на международной арене. К примеру, право вето в Совбезе ООН, позволяющее контролировать некоторые страны и их потребность, а также российские министры получают приглашение на саммит ОБСЕ, где выражают идею, что "война, массовые убийства – это лишь один из возможных инструментов внешней политики".

"Если хочешь предсказуемость, начни отказываться от двойных стандартов…", — призвал Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, чего именно Запад не ожидал от России. По словам российского президента, санкции Запада против России не влияют на ее экономику и банковскую сферу.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии определились по поводу санкций против России. Министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о блокировании каких-либо санкций против России от ЕС в сфере ядерной энергетики.