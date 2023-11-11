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Макрон назвал решающий месяц для войны в Украине

Президент Франции заявил, что для Украины "еще не пришло" время садиться за стол переговоров

сегодня, 12:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Декабрь должен стать решающим месяцем для войны в Украине.  Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC" высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон назвал решающий месяц для войны в Украине

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Следующий месяц будет решающим, поскольку Украина вовсю пытается вернуть утраченные земли в ходе контрнаступательных операций", — передает издание слова Макрона. 


Видимо, французский президент рассчитывает на какие-либо решительные действия ВСУ до конца года.

В том же интервью президент Франции заявил, что время для переговоров с РФ еще не пришло, но, когда оно придет, нужно будет "вернуться за стол переговоров и найти решение с россией". Пока же продолжается ожесточенная война и россия не думает о том, чтобы прекратить свою агрессию против Украины.

При этом Макрон заявил, что он стойко убежден – если цивилизованный мир позволит россии одержать победу в войне против Украины, то тем самым он даст перспективы для появления в Европе государства, которое не считается с международным правом и может в любой момент угрожать не только государствам бывшего СССР, таким как Грузия и Казахстан, но и всему европейскому континенту.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема переговоров между Украиной и Россией вновь сотрясает информационное пространство. Президент Чехии Петр Павел фактически повторил тезисы некоторых западных медиа о том, что положение Украины ухудшается, переговоры могут начаться чуть ли не в следующем году, поскольку ВСУ вряд ли получат преимущество, а РФ имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Между тем, украинская власть демонстрирует, что к переговорам не готова. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напоминает, что все договоренности, достигнутые с 2014 по 2022 год, Россия нарушала. Президент Владимир Зеленский называет предусловием переговоров вывод российских войск с украинских территорий. Киев продолжает продвигать свою формулу мира, надеясь, что после очередной встречи советников глав государств состоится Глобальный саммит мира, скорее всего, в 2024 году. Что на данный момент можно сказать о сражениях вокруг темы переговоров? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-67356581
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