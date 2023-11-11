Макрон назвал решающий месяц для войны в Украине

Декабрь должен стать решающим месяцем для войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "BBC" высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Следующий месяц будет решающим, поскольку Украина вовсю пытается вернуть утраченные земли в ходе контрнаступательных операций", — передает издание слова Макрона.

Видимо, французский президент рассчитывает на какие-либо решительные действия ВСУ до конца года.

В том же интервью президент Франции заявил, что время для переговоров с РФ еще не пришло, но, когда оно придет, нужно будет "вернуться за стол переговоров и найти решение с россией". Пока же продолжается ожесточенная война и россия не думает о том, чтобы прекратить свою агрессию против Украины.

При этом Макрон заявил, что он стойко убежден – если цивилизованный мир позволит россии одержать победу в войне против Украины, то тем самым он даст перспективы для появления в Европе государства, которое не считается с международным правом и может в любой момент угрожать не только государствам бывшего СССР, таким как Грузия и Казахстан, но и всему европейскому континенту.

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