Почему ВСУ на левом берегу Херсонщины точно не сдадут плацдарм: решится ли РФ отступить

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Кравцев Сергей
Российские захватчики продолжают продавливать оборону ВСУ в Донецкой области, но не могут выбить наших воинов с левого берега Херсонщины. Почему россиянам не удается выбить ВСУ с левого берега Херсонской области? Что сейчас происходит на этом участке фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Первый зампредседателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков в эфире "ТСН" заявил, что несмотря на то, что ВСУ проводят ряд успешных операций на левом бергу Херсонской области, не стоит ожидать мгновенного прорыва и освобождения оккупированной части Херсонщины.
Эксперт добавил, что наступательные действия на левом берегу Херсонщины – это долгая история. Потому украинские военные столкнулись с сильным преимуществом противника в воздухе и с огромными минными, и фортификационными заграждениями противника.
Ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Фокусу" заявил, что на левобережье Херсонщины украинские морпехи наступают с Крынок и создали очень серьезную угрозу для трассы Крым-Мелитополь.
По словам эксперта, ранее россияне пытались выбить ВСУ с плацдарма с помощью планирующих бомб, но из-за их низкой точности это сделать не удалось. Поэтому они собрали настоящую "солянку" из военных подразделений (с разных направлений фронта), что тоже показывает, что и в армии РФ есть проблемы с личным составом из-за больших потерь. Но собрать полноценную бригаду, чтобы перебросить ее для атаки на плацдарм они до сих пор никак не способны.
Поэтому, по мнению Дикого, враг обязательно попытается выбить ВСУ с плацдарма, потому что накопил в 10 раз больше разношерстной публики в своих войсках. Но пока страшные метели не позволяют им начать боевые действия.
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