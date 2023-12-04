Почему ВСУ на левом берегу Херсонщины точно не сдадут плацдарм: решится ли РФ отступить

Российские захватчики продолжают продавливать оборону ВСУ в Донецкой области, но не могут выбить наших воинов с левого берега Херсонщины. Почему россиянам не удается выбить ВСУ с левого берега Херсонской области? Что сейчас происходит на этом участке фронта? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Наступательные действия на левом берегу Херсонщины – это долгая история

Первый зампредседателя Союза офицеров Украины, капитан первого ранга Евгений Лупаков в эфире "ТСН" заявил, что несмотря на то, что ВСУ проводят ряд успешных операций на левом бергу Херсонской области, не стоит ожидать мгновенного прорыва и освобождения оккупированной части Херсонщины.

"Если уж наши высадились на левом берегу, то это морская пехота. А это особые воины, с особым характером, с особыми способностями. Они не сдадут этот плацдарм однозначно. Более того, оттуда будет поддержка нашего наступления, которое уйдет с севера. Возможно, и сами прорвут", — заявил Лупаков.

Эксперт добавил, что наступательные действия на левом берегу Херсонщины – это долгая история. Потому украинские военные столкнулись с сильным преимуществом противника в воздухе и с огромными минными, и фортификационными заграждениями противника.

"Плюс с бесконечным количеством "мяса". Эти три фактора сейчас мешают нам пробивающим оборону врага и идти вперед. Главное для нас – прорвать оборону, дальше пойдет легче", – добавил Лупаков.

Довольно скоро ВСУ придется столкнуться с настоящим нашествием врага

Ветеран АТО Евгений Дикий в интервью "Фокусу" заявил, что на левобережье Херсонщины украинские морпехи наступают с Крынок и создали очень серьезную угрозу для трассы Крым-Мелитополь.

"Для врага этот наш плацдарм на Херсонщине, как кость в горле, потому что его цена — Перекопский перешеек, — докладывает Евгений Дикий, — Армия РФ планирует бросить туда огромные силы, но погода им этого не позволяет".

По словам эксперта, ранее россияне пытались выбить ВСУ с плацдарма с помощью планирующих бомб, но из-за их низкой точности это сделать не удалось. Поэтому они собрали настоящую "солянку" из военных подразделений (с разных направлений фронта), что тоже показывает, что и в армии РФ есть проблемы с личным составом из-за больших потерь. Но собрать полноценную бригаду, чтобы перебросить ее для атаки на плацдарм они до сих пор никак не способны.

Поэтому, по мнению Дикого, враг обязательно попытается выбить ВСУ с плацдарма, потому что накопил в 10 раз больше разношерстной публики в своих войсках. Но пока страшные метели не позволяют им начать боевые действия.

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