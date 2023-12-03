В РФ заявили об "оккупации Марьинки": в ВСУ ответили на слова врага

В России враг начал распространять заявления о том, что 150-я Мотострелковая дивизия ВС РФ якобы оккупировала Марьинку .

В РФ заявили об "оккупации Марьинки" (фото из открытых источников)

В ответ спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона заявил, что ВСУ продолжают героически держать оборону на восточном фронте.

Следовательно, за последние сутки военные отбили на Марьинском направлении 11 атак.

"Враг всегда лгал и фантазировал. В этом случае он тоже лжет. Там продолжаются бои. Как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки", — отреагировал на заявления врага военный ВСУ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что может переломить ход войны в Украине . Еще раз называется приблизительное время перелома в российско-украинской войне. Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что таким может стать март 2024 года, когда в РФ состоятся псевдовыборы главы государства – фактически очередные выборы Путина. После этого тот окончательно потеряет легитимность в глазах цивилизованного мира, которые уже дали понять в ПАСЕ.

Раньше решающим месяцем войны в Украине назывался этот декабрь. Соответствующий прогноз делал президент Франции Эммануэль Макрон. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов после ряда радужных прогнозов заявил, что активные бои могут закончиться только в 2025 году. Издание The Economist, которое в последнее время много пишет о российско-украинской войне, предполагает, что она может затянуться еще на пять лет.

По мнению кандидата политических наук, политолога Алексея Якубина, такая разница в прогнозах связана с тем, что стороны заново оценивают возможности Украины и РФ. Он напоминает, что в США это уже привело к пробуксованию выделения помощи. В ряде европейских стран – до прихода к власти правых сил, скептически настроенных по отношению к Украине.

