Известный историк назвал главный успех Украины в войне за последние полгода

Историк Йельского университета Тимоти Снайдер заявил, что главным успехом Украины за последнее полугодие является морская победа в Черном море. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Тимоти Снайдер. Фото: из открытых источников

Снайдер отметил, что практически незамеченной остается самое большое достижение ВСУ последнего полугодия – морская победа в Черном море. Украинским войскам пришлось непросто, но они сумели противостоять российскому Черноморскому флоту.

По словам историка, некоторые репортеры освещали это, но в целом это прошло мимо людей. В том есть что-то значимое, а именно — эта морская победа.

Тимоти Снайдер отметил, что украинцам "ко всеобщему удивлению" удалось сдержать Черноморский флот и открыть коридор для коммерческой торговли зерном.

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