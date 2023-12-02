Генерал Ходжес рассказал, по какому признаку мы увидим, что США хотят победы Украины

США и другие союзники Украины должны перестать говорить стандартными фразами о том, что будут с Украиной столько сколько нужно и четко заявить, что они хотят именно победы Украины. Это создаст мощные предпосылки для усиления военной помощи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты и наши союзники должны сказать: "Мы хотим, чтобы Украина выиграла!" Когда это станет нашей политикой, тогда больше не будет оправданий по поставкам ATACMS, танков Abrams или F-16. Мы настроены на победу. Это то, что мы должны сделать", – сказал Ходжес.

Генерал отмечает, что он никогда не слышал, чтобы президент Джо Байден или Конгресс заявляли, что хотят именно победы Украины.

"Они говорят: "Мы с вами столько, сколько потребуется". Что это значит? Полагаю, это нерешительность. Не знаю, почему так, мне очень трудно понять, что их останавливает. Думаю, есть определенная обеспокоенность, что Россия может как-то усилиться. Есть некоторая неуверенность, что произойдет, когда Украина победит, а режим Путина рухнет", – пояснил Ходжес.

По ситуации на фронте генерал сказал, что "не хотел бы быть российским рядовым, который сидит в окопе". У россиян плохая система логистики, их командованию на солдат наплевать. Поэтому российские солдаты будут ужасно страдать зимой. При этом он уверен, что ВСУ "не собираются снижать темп".

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