Генерал Ходжес рассказал, по какому признаку мы увидим, что США хотят победы Украины

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Кравцев Сергей
США и другие союзники Украины должны перестать говорить стандартными фразами о том, что будут с Украиной столько сколько нужно и четко заявить, что они хотят именно победы Украины. Это создаст мощные предпосылки для усиления военной помощи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.
Бен Ходжес. Фото: из открытых источников
Генерал отмечает, что он никогда не слышал, чтобы президент Джо Байден или Конгресс заявляли, что хотят именно победы Украины.
По ситуации на фронте генерал сказал, что "не хотел бы быть российским рядовым, который сидит в окопе". У россиян плохая система логистики, их командованию на солдат наплевать. Поэтому российские солдаты будут ужасно страдать зимой. При этом он уверен, что ВСУ "не собираются снижать темп".
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Также издание "Комментарии" сообщало — экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине надо переходить в оборону.
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