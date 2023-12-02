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Генерал Ходжес рассказал, по какому признаку мы увидим, что США хотят победы Украины

Генерал Бен Ходжес считает, что, когда целью США станет победа Украины, исчезнут причины не давать ATACMS

сегодня, 09:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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США и другие союзники Украины должны перестать говорить стандартными фразами о том, что будут с Украиной столько сколько нужно и четко заявить, что они хотят именно победы Украины. Это создаст мощные предпосылки для усиления военной помощи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес. 

Генерал Ходжес рассказал, по какому признаку мы увидим, что США хотят победы Украины

Бен Ходжес. Фото: из открытых источников

"Соединенные Штаты и наши союзники должны сказать: "Мы хотим, чтобы Украина выиграла!" Когда это станет нашей политикой, тогда больше не будет оправданий по поставкам ATACMS, танков Abrams или F-16. Мы настроены на победу. Это то, что мы должны сделать", – сказал Ходжес.


Генерал отмечает, что он никогда не слышал, чтобы президент Джо Байден или Конгресс заявляли, что хотят именно победы Украины. 

"Они говорят: "Мы с вами столько, сколько потребуется". Что это значит? Полагаю, это нерешительность. Не знаю, почему так, мне очень трудно понять, что их останавливает. Думаю, есть определенная обеспокоенность, что Россия может как-то усилиться. Есть некоторая неуверенность, что произойдет, когда Украина победит, а режим Путина рухнет", – пояснил Ходжес.

По ситуации на фронте генерал сказал, что "не хотел бы быть российским рядовым, который сидит в окопе". У россиян плохая система логистики, их командованию на солдат наплевать. Поэтому российские солдаты будут ужасно страдать зимой. При этом он уверен, что ВСУ "не собираются снижать темп".

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Также издание "Комментарии" сообщало — экс-глава Генштаба ВСУ объяснил, почему Украине надо переходить в оборону.




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Источник: https://www.holosameryky.com/a/ukrajina-rosija-vijna-snariady-ppo-hodges/7380327.html
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