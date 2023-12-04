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Разведка Британии дала новую оценку потерь России на войне в Украине: есть ли разница с данными Генштаба ВСУ

Озвучены новые потери России в войне в Украине. Показатели включают раненых и убитых российски оккупантов.

сегодня, 12:55
Автор:
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Slava Kot
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Британская разведка в ежедневном отчете обнародовала новую оценку потерь россиян на войне в Украине, начиная с 24 февраля. Согласно новым данным, потери России на войне составляют до 350 тыс. человек ранеными и убитыми.

Разведка Британии дала новую оценку потерь России на войне в Украине: есть ли разница с данными Генштаба ВСУ

Потери России на войне в Украине. Фото: Tyler Hicks/NYT

Опубликованный отчет британской разведки разделил потери России на войне на две части – потери Минобороны и наемников из группы "Вагнера". Согласно британским данным, российская армия понесла потери на уровне 180-2400 тыс. ранеными и еще 50 тыс. убитыми. Показателя из группы "Вагнера" составляют 40 тыс. раненых и еще 20 тыс. убитых российских оккупантов.


Согласно этим показателям, в общей сложности Россия после 24 февраля имеет около 220-280 тыс. раненых военных и еще 70 тыс. убитых. Таким образом, общие потери в войне со стороны России составляют 290-350 тыс. человек.

Британская разведка считает, что потери России на войне в Украине находятся в засекреченном состоянии, а некоторые показатели не соответствуют действительности, что создает непонимание подлинного числа погибших и раненых.

"Даже среди российских официальных лиц существует низкий уровень понимания общих потерь из-за давно сложившейся культуры нечестной отчетности в армии", — указано в отчете британской разведки.

Напомним, что согласно показателям Генштаба ВСУ потери личного состава россиян в войне в Украине составляют более 330 тыс. убитых и раненых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США дали совет Путину из-за увеличения численности российской армии.

Также "Комментарии" писали о России, которая может провести новую "гибридную войну" в европейской стране, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от войны в Украине.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1731611263799537767
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