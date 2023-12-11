Великобритания и Норвегия создали новую коалицию: что уже получила Украина

Великобритания и Норвегия объявили о создании новой коалиции помощи Украине, которая будет сосредоточена на увеличении морских возможностей. Украина в рамках нового объединения уже получила первую технику по улучшению положения в войне.

Британский корабль миноискатель. Фото из открытых источников

Британский государственный портал опубликовал новость о запуске инициативы морской поддержки, в которую вошли Великобритания и Норвегия. Главной задачей коалиции станет предоставление кораблей и других транспортных средств для улучшения позиций Украины в море. Также морская коалиция будет сосредоточена на обучении украинских военных, передаче оборудования и улучшении инфраструктуры Украины.

Уже известно о первой помощи в рамках новой коалиции.

"Эти минные охотники предоставят Украине жизненно важный потенциал, который поможет спасти жизнь на море и открыть жизненно важные экспортные маршруты, сильно ограниченные после того, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение", — сообщает британский государственный портал.

Ожидается, что корабли-миноискатели улучшат позиции Украины и позволят действовать еще более уверенно в море. Также в долгосрочной перспективе Украина с помощью коалиции сможет улучшить свой флот и сделать его более совместимым со странами НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал заявление о будущем Украины и России.

Также "Комментарии" писали о министре обороны Рустеме Умерове, который считает, что у Украины есть хорошие возможности, чтобы Россия оставила Крым в будущем. По его словам, Украина имеет определенные наработки на 2024 год.