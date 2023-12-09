Какие города Кремль дал указание захватить к президентским выборам в РФ: подробности от ISW

Российские оккупационные войска получили четкие временные рамки относительно наступления: захватить Авдеевку Донецкой области и Купянск Харьковщины до выборов в России, которые состоятся в марте 2024-го. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в новом обзоре Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Объявление Путиным о его кандидатуре на пост президента в военной обстановке указывает на то, что его кампания может сосредоточиться на войне России в Украине больше, чем раньше оценивало ISW", — отмечают американские аналитики.

В ISW отмечают, что, вероятно, Кремль поручил российским военным захватить Авдеевку и, возможно, Купянск до выборов. Речь идет о демонстрации поддержки военными кандидатуры Путина является стратегией страхования, если армия оккупантов не сможет уложиться в эти сроки.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские войска вели наступательные операции вблизи Авдеевки и имеют незначительные продвижения. Геолокационные кадры за 8 декабря показывают, что захватчики продвинулись к очистным сооружениям к югу от Красногоровки.

Также ISW сообщает со ссылкой на российские источники, что 7 и 8 декабря российские войска продвинулись в направлении Новокалинового, к окрестностям Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали восточнее Новобахмутовки (9 километров северо-западнее Авдеевки); к югу от Тоненького (5 километров к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки и Первомайского (10 километров юго-западнее Авдеевки).

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