Что заставит РФ начать переговоры на наших условиях: когда может проясниться ситуация

США и союзники прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы до конца 2024 года Украина смогла начать переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное заявление, которое сделал первый зампомощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

Переговоры. Фото: из открытых источников

В данный момент Россия не готова убираться с наших территорий

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Если партнеры готовы предоставить нам такую военную помощь, чтоб Украина могла через год получить возможность сесть за стол переговоров с Россией со своих позиций – это можно только приветствовать. А позиции у нас неизменны – восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, соблюдение принципов ООН".

Понятное дело, продолжает эксперт, что Россия уже возмущается, давая понять, что не готова на таких условиях вести переговоры. В данный момент она не готова убираться с наших территорий, освобождать всех пленных, выплачивать репарации и контрибуции.

"Следовательно, нужно нанести такой удар по зубам агрессору, который заставил бы Кремль пойти на подобное решение", – считает Георгий Тука.

По его мнению, в ближайшие два-три месяца вряд ли удастся накопить достаточной мощи для такого удара. Но это не значит, подчеркивает эксперт, что у нас не появится нужного количества сил и средств, допустим, через полгода. Просто это требует системных решений, колоссальных ресурсов, времени. Мир не готовился к подобной войне, констатирует Георгий Тука.

Ситуация будет более ясной после выборов в США

Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что часть республиканцев продолжает блокировать помощь Украине.

"Возможно, это делается в рамках разворачивающейся предвыборной борьбы, хоть до выборов еще 11 месяцев. А, возможно, тут лоббируются интересы РФ. И именно так пытаются отдельные американские элиты, не исключено, что работающие в спайке с российскими, вынудить Киев пойти на неудобные нам сейчас переговоры", – рассуждает политолог.

Действующая Администрация президента-демократа явно настроена иначе, акцентирует он. Но и пробить поддержку пока не может.

"Не стоит исключать, что цель заявлений типа тех, что делает Файнер, демонстрировать уверенность в своих силах со стороны Белого дома. Как бы то ни было, пока тяжело представить, чтоб Украина пошла на мирные переговоры. Думаю, ситуация будет более ясной после выборов в США. Пока же Администрация Байдена будет искать возможность поддерживать Украину, несмотря на происки части республиканцев", – заключает Дмитрий Воронков.

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