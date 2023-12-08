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Что заставит РФ начать переговоры на наших условиях: когда может проясниться ситуация

Во многом начало переговоров между Украиной и РФ зависит от объёмов военной помощи, которую будут готовы предоставить партнеры

сегодня, 17:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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США и союзники прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы до конца 2024 года Украина смогла начать переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное заявление, которое сделал первый зампомощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.

Что заставит РФ начать переговоры на наших условиях: когда может проясниться ситуация

Переговоры. Фото: из открытых источников

В данный момент Россия не готова убираться с наших территорий

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:


"Если партнеры готовы предоставить нам такую военную помощь, чтоб Украина могла через год получить возможность сесть за стол переговоров с Россией со своих позиций – это можно только приветствовать. А позиции у нас неизменны – восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, соблюдение принципов ООН".

Понятное дело, продолжает эксперт, что Россия уже возмущается, давая понять, что не готова на таких условиях вести переговоры. В данный момент она не готова убираться с наших территорий, освобождать всех пленных, выплачивать репарации и контрибуции.

"Следовательно, нужно нанести такой удар по зубам агрессору, который заставил бы Кремль пойти на подобное решение", – считает Георгий Тука.

По его мнению, в ближайшие два-три месяца вряд ли удастся накопить достаточной мощи для такого удара. Но это не значит, подчеркивает эксперт, что у нас не появится нужного количества сил и средств, допустим, через полгода. Просто это требует системных решений, колоссальных ресурсов, времени. Мир не готовился к подобной войне, констатирует Георгий Тука.

Ситуация будет более ясной после выборов в США

Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что часть республиканцев продолжает блокировать помощь Украине.

"Возможно, это делается в рамках разворачивающейся предвыборной борьбы, хоть до выборов еще 11 месяцев. А, возможно, тут лоббируются интересы РФ. И именно так пытаются отдельные американские элиты, не исключено, что работающие в спайке с российскими, вынудить Киев пойти на неудобные нам сейчас переговоры", – рассуждает политолог.

Действующая Администрация президента-демократа явно настроена иначе, акцентирует он. Но и пробить поддержку пока не может.

"Не стоит исключать, что цель заявлений типа тех, что делает Файнер, демонстрировать уверенность в своих силах со стороны Белого дома. Как бы то ни было, пока тяжело представить, чтоб Украина пошла на мирные переговоры. Думаю, ситуация будет более ясной после выборов в США. Пока же Администрация Байдена будет искать возможность поддерживать Украину, несмотря на происки части республиканцев", – заключает Дмитрий Воронков.

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Источник: https://comments.ua/
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