Что заставит РФ начать переговоры на наших условиях: когда может проясниться ситуация

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Кравцев Сергей
США и союзники прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы до конца 2024 года Украина смогла начать переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данное заявление, которое сделал первый зампомощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:
Понятное дело, продолжает эксперт, что Россия уже возмущается, давая понять, что не готова на таких условиях вести переговоры. В данный момент она не готова убираться с наших территорий, освобождать всех пленных, выплачивать репарации и контрибуции.
По его мнению, в ближайшие два-три месяца вряд ли удастся накопить достаточной мощи для такого удара. Но это не значит, подчеркивает эксперт, что у нас не появится нужного количества сил и средств, допустим, через полгода. Просто это требует системных решений, колоссальных ресурсов, времени. Мир не готовился к подобной войне, констатирует Георгий Тука.
Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что часть республиканцев продолжает блокировать помощь Украине.
Действующая Администрация президента-демократа явно настроена иначе, акцентирует он. Но и пробить поддержку пока не может.
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