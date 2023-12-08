В США надеются на переговоры Украины с РФ: названы сроки

США и союзники прилагают усилия, в том числе поставками вооружения, чтобы до конца 2024 года Украина смогла начать переговоры с Россией на выгодных для нее условиях. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал первый зампомощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер во время выступления на Аспенском форуме безопасности.

Украина - США. Фото из открытых источников

"Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение: садиться за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями или столкнуться с гораздо более сильной Украиной", — отметил Файнер.

По его словам, наша страна будет способна начать новое наступление, поскольку будет опираться на более мощную промышленную базу США и Европы, которая будет наращивать мощности своего ВПК, а также самой Украины.

Файнер также добавил, что США работают над развитием украинской оборонной промышленности.

Он рассказал, что эти вопросы были обсуждены на конференции в американском министерстве торговли с участием представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину страны проводили несколько раундов переговоров, но потом они были поставлены "на паузу". В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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