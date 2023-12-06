Какую игру ведут партнеры: могут ли Украину подталкивать к переговорам с РФ

Тревожные новости для Украины приходят как из США, где никак не могут принять документ о нашей поддержке в будущем году, так и из ЕС, где Венгрия, а теперь и Словакия срывают поддержку нашей страны и ее евроинтеграционные устремления. Тем временем издание Bloomberg сообщает, что Путин отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию – два крупнейших государства Персидского залива, являющиеся давними партнерами США. В Кремле усиливают вливания в армию, равно как ее численность, а также продолжают рассуждать о вероятных переговорах с Украиной. Что происходит сейчас на внешней арене – и почему? Есть ли риск, что готовится почва для переговоров на невыгодных Киеву условиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне и в Брюсселе понимают, что Путин не заинтересован в мирных переговорах

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко поясняет, что на международной арене происходит резкий всплеск политической турбулентности.

А Путин, напротив, оправился после недавних проблем и усилил свою активность. Я категорически не согласен с конспирологической версией, что, якобы, нам специально задерживают помощь, чтобы принудить нас к переговорам с Путиным. Нет никаких фактологических подтверждений этого тезиса. Напротив, абсолютно очевидно, что в США, например, возник жесткий политический (по сути, предвыборный) клинч между демократами и республиканцами. И он касается не противоречий по Украине (большинство республиканцев поддерживает продолжение военной помощи нашей стране), а принципиальных межпартийных противоречий по вопросу о финансировании укрепления границы США с Мексикой, изменения иммиграционного законодательства. Для республиканцев это требование номер один – и требование принципиальное. А Белый дом и демократы не хотят идти на уступки. И Украина, и Израиль, и Тайвань в этом плане оказались заложниками обострения внутрипартийной борьбы в США", – подчеркивает эксперт. "В частности, к сожалению, обострились внутренние политические проблемы в США и ЕС

Он уверен, что проблема, в конце концов, будет решена. Вопрос только – когда и в каком формате. Всё зависит от того, отмечает Владимир Фесенко, насколько быстро демократы и республиканцы найдут взаимоприемлемый компромисс по вопросу о мексиканской границе и иммиграционному законодательству.

который стал использовать это правило для агрессивного шантажа и Брюсселя и Киева. Это давняя проблема для ЕС. Периодически Брюсселю приходится использовать против Орбана и кнут (финансовый) и пряник (определенные финансовые и политические компромиссы). Но сейчас Орбан явно обнаглел и его шантаж стал слишком агрессивным. К тому же у него появился союзник – новый-старый премьер-министр Словакии Фицо Словакия, правда, также зависит от Брюсселя, а еще и от внутренней политической конъюнктуры. Но приход Фицо к власти позиции Орбана несколько усилил", – поясняет политолог. "В Евросоюзе обострилась другая проблема, которая существовала и раньше – это необходимость принятия решений путем консенсуса (согласия всех стран ЕС) и политика правительства Орбана

По его словам, многие эксперты подозревают, что Орбан и Фицо работают не только на свои эгоистические интересы, но еще, косвенно, помогают и Путину. Это также беспокоит руководство ЕС и влиятельных стран Евросоюза.

"Проблему Орбана и Фицо будут решать переговорным путем и через непрямое политическое и финансовое давление ЕС на правительства Венгрии и Словакии. Ранее это удавалось. Будем надеяться, что удастся и сейчас. Но уже очевидно, что надо менять порядок принятия решения в ЕС. Соответствующая реформа уже предложена. И чем больше проблем будут создавать "Орбан и компания", тем настойчивей будет продвигаться эта реформа", – считает Владимир Фесенко.

Никакого прямого давления на Украину со стороны США и ЕС с целью принудить нас к мирным переговорам с Россией, в настоящее время нет, уверяет политолог. Но такие переговоры в перспективе неизбежны, предупреждает он.

как минимум до президентских выборов в США, – поясняет эксперт. – В Вашингтоне и в Брюсселе прекрасно понимают, что Путин сейчас не хочет вести конструктивные мирные переговоры, он будет выдвигать ультиматумы, неприемлемые для Украины. Переговоры надо начинать с достаточно сильных позиций. К реальным мирным переговорам и даже просто к договоренностям о прекращении огня Путина еще надо принудить. А это возможно только через силовое сдерживание российской агрессии и ужесточение санкционного давления на Россию. Другого пути к миру на сегодня нет". "И проблема будет не в Украине, а в путинском режиме и в его стремлении затянуть войну

Перспектива переговоров довольно призрачная

Политический консультант Сергей Быков считает, что говорить о подготовке почвы для переговоров на невыгодных для Киева условиях преждевременно.

Оно уверенное – и требует больших ресурсов". "Даже сама перспектива переговоров довольно призрачная, – отмечает он. – Украинские защитники героически освобождают территории от оккупантов. Возможно, не так быстро, как кто бы этого хотелось, но это продвижение есть

Украина, продолжает Сергей Быков, получает поддержку со стороны партнеров и наращивает производство собственных вооружений и боеприпасов. Ведь рассчитывать только на помощь из-за рубежа – рискованно.

"Российский оккупационный режим занимает выжидательную позицию, ведь не может похвастаться достижениями даже тактического характера, – акцентирует эксперт. – Следующий год несет миру огромную неопределенность, так как во многих странах планируются выборы. Безусловно, Путин ожидает, что избирательный процесс в западных государствах ослабит поддержку Украины и усилит "заигрывательские" настроения в западном мире относительно отношений со страной-оккупантом. Сегодня нам следует очень внимательно наблюдать за состоянием дел в странах-партнерах и индивидуально сотрудничать с каждой из них, чтобы нивелировать влияние потенциальных угроз".

Видим внутреннюю турбулентность в ряде стран

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

Но наша ключевая позиция – мы не хотим и не будем вмешиваться во внутренние процессы. Нам нужна двухпартийная поддержка. На сегодняшний день и республиканцы, и демократы, уверяют, что помощь Украине предоставляться будет. Вопрос лишь в сроках и формате. Украинская делегация сейчас находится в Штатах. Глава Офиса президента Андрей Ермак, спикер ВР Руслан Стефанчук, министр обороны Рустам Умеров вместе с украинском послом в США Оксаной Маркаровой проводят встречи с конгрессменами. Убеждают их как можно быстрее принять решения о поддержке нашей страны. Лидирующую позицию в лоббировании такой поддержки занимает Белый дом, откуда постоянно звучат соответствующие заявления Но есть торг по внутренним проблемам между демократами и республиканцами. И, к сожалению, украинский вопрос стал тут заложником". "В США, действительно, возникли проблемы с выделением нам помощи.

При этом в целом в Штатах понимают необходимость поддержки Украины, подчеркивает эксперт.

Что касается переговоров о вступлении Украины в ЕС, решение о чем должно быть принято на следующей неделе, происходит активная работа наших партнеров в данном направлении. Они будут пытаться переубедить Орбана и других руководителей стран, скептически настроенных касательно евроинтеграции Украины, уверен Игорь Петренко.

Кроме того, продолжает он, в ЕС идет серьезная дискуссия касательно изменений правил игры. Чтоб сделать невозможным, когда одна страна в угоду своих эгоистических интересов блокировала принятие важных решений, в том числе касательно выделения поддержки Украины, санкций против РФ, расширения Евросоюза.

"Речь об отходе от консенсусного принятия решений – к решению квалифицированным большинством. Такая реформа положила бы конец тому, что делает Орбан. Когда, эксплуатируя тему российско-украинской войны, он выторговывает какие-то преференции исключительно для своей власти, нарушая целостность ЕС, подыгрывая Кремлю. Но пока такое решение не принято, остаются риски, что один член Евросоюза подвесит решение остальных 26. И такую схему, безусловно, следует менять", – отмечает эксперт.

По его словам, важно, чтоб коллективный Запад понимал, что помощь Украине – это помощь демократическому миру в целом.

"Но сейчас, во время внутренней турбулентности в ряде стран, доносить эту позицию становится сложнее, – поясняет Игорь Петренко. – Однако работа ведется постоянно. В том числе путем поиска диалога со всеми, даже самыми сложными европейскими странами. Включая венгерское руководство, новое словацкое – и так далее".

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