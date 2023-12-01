Пора начинать переговоры с РФ: Зеленский ответил, давят ли на него союзники

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что не чувствует давления на Украину со стороны партнеров по переговорам с Россией из-за "неподвижной линии фронта". Как передает портал "Комментарии", такое заявление он сделал в интервью Associated Press в четверг в Харькове.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

На вопрос, привела ли "статическая линия фронта" к давлению со стороны союзников Украины относительно мирных переговоров с Россией, Зеленский ответил, что он ничего такого не чувствует.

"Я пока этого не чувствую. ...Некоторые голоса всегда слышны", – завил президент.

Отметим, в этом же интервью президент признал, что долгожданное и широко анонсированное контрнаступление ВСУ летом и осенью не принесло ожидаемых прорывов фронта. Но Украина не отступает и что ей нужна помощь в наращивании отечественного производства вооружений.

По словам Зеленского, Украине не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что украинцы должны опустить руки, что они должны сдаться. Украинцы, как и раньше, уверены в своих действиях, они борются за то, что принадлежит им

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне начали массированно атаковать Украину дронами, а также продолжают наступление на ряде направлений, включая Авдеевку. Международная ситуация для нас осложняется. Помощь со стороны США пробуксовывает, в ряде европейских стран (сперва – Словакия, теперь – Нидерланды) к власти приходят ультраправые силы, которые выступают за прекращение поддержки Украины. Всё чаще звучат призывы к переговорам между Киевом и Москвой. Эксперты оценили происходящее на военных и дипломатических фронтах для издания "Комментарии".



