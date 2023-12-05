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Для Путина наступают хорошие времена: Bloomberg выдал резонансную статью о войне в Украине

Bloomberg отмечает, что еще летом Путин боялся показать нос за пределами России, а сейчас едет в турне в дружественные к США страны

сегодня, 15:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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Геополитическая ситуация для российского диктатора Владимира Путина заметно улучшается на фоне тупика на фронте в Украине. Попытки Запада посадить Россию в международную изоляцию не работают. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Для Путина наступают хорошие времена: Bloomberg выдал резонансную статью о войне в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание напоминает, что в августе Путину пришлось отказаться от поездки на саммит БРИКС в Южной Африке, поскольку он побоялся ареста по обвинениям Международного уголовного суда. А теперь он торжественно отправляется в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию – два крупнейших государства Персидского залива, являющиеся давними партнерами США.


Журналисты обращают внимание, что об изменении ситуации свидетельствует и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на конференцию ОБСЕ в Северной Македонии на прошлой неделе. В прошлом году ему было запрещено участвовать в аналогичном мероприятии.

Авторы материала считают, что ослабление дипломатической изоляции – не единственные хорошие новости для страны-агрессора. Несмотря на западные санкции, направленные на подавление российской экономики, она наоборот постепенно восстанавливается и настраивается на длительную войну. В то же время в Конгрессе США до сих пор блокируют выделение американской помощи Украине, а в Европе растет усталость от войны в Украине. Вдобавок к этому в пользу России сыграла вспышка конфликта Израиля и ХАМАС, который привлек внимание мира к Ближнему Востоку.

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Также издание "Комментарии" сообщало – итоги 650 дней большой войны: какие вызовы теперь стоят перед Украиной и партнерами.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-12-05/putin-s-trip-to-saudi-uae-defies-us-eu-sanctions-over-ukraine-war
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:27

Коли одне Зло воює з іншим це означає що воно розділилось само в собі. Єдине що можна зробити дати тим, хто не входить до касти влади депутатів прокурорів суддів ..., виїхати з України до окупації. Щоб не дарувати ворогу м'ясо для наступних агресій. Щоб не слухати про репресії депортації дітей тощо.


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