Для Путина наступают хорошие времена: Bloomberg выдал резонансную статью о войне в Украине

Геополитическая ситуация для российского диктатора Владимира Путина заметно улучшается на фоне тупика на фронте в Украине. Попытки Запада посадить Россию в международную изоляцию не работают. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание напоминает, что в августе Путину пришлось отказаться от поездки на саммит БРИКС в Южной Африке, поскольку он побоялся ареста по обвинениям Международного уголовного суда. А теперь он торжественно отправляется в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию – два крупнейших государства Персидского залива, являющиеся давними партнерами США.

Журналисты обращают внимание, что об изменении ситуации свидетельствует и визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на конференцию ОБСЕ в Северной Македонии на прошлой неделе. В прошлом году ему было запрещено участвовать в аналогичном мероприятии.

Авторы материала считают, что ослабление дипломатической изоляции – не единственные хорошие новости для страны-агрессора. Несмотря на западные санкции, направленные на подавление российской экономики, она наоборот постепенно восстанавливается и настраивается на длительную войну. В то же время в Конгрессе США до сих пор блокируют выделение американской помощи Украине, а в Европе растет усталость от войны в Украине. Вдобавок к этому в пользу России сыграла вспышка конфликта Израиля и ХАМАС, который привлек внимание мира к Ближнему Востоку.

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