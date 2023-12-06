ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян: Умеров обнадежил планом на 2024-й год

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Кравцев Сергей
Украинские защитники подошли к третьей линии обороны российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "Fox News" сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.
ВСУ. Фото из открытых источников
Глава Минобороны рассказал, что Силы обороны прошли вторую линию обороны армии РФ и находятся перед третьей, а Украина имеет план войны на 2024 год.
Глава ведомства заявил, что если война растянется на годы, то цивилизованному миру должно быть стыдно.
Он подчеркнул, что его министерство готово пригласить внешних аудиторов для проверки закупок.
В этом же интервью Рустем Умеров объяснил, почему Зеленский отменил свое выступление в Сенате США.
Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
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