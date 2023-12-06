ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян: Умеров обнадежил планом на 2024-й год

Украинские защитники подошли к третьей линии обороны российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "Fox News" сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.

ВСУ. Фото из открытых источников

Глава Минобороны рассказал, что Силы обороны прошли вторую линию обороны армии РФ и находятся перед третьей, а Украина имеет план войны на 2024 год.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем Россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее", — отметил Умеров.

Глава ведомства заявил, что если война растянется на годы, то цивилизованному миру должно быть стыдно.

"Это будет продолжаться и уничтожать демократию. Они считают, что Украина и украинцы не должны существовать", — заявил министр.

Он подчеркнул, что его министерство готово пригласить внешних аудиторов для проверки закупок.

В этом же интервью Рустем Умеров объяснил, почему Зеленский отменил свое выступление в Сенате США.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



