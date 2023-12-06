Умеров объяснил, почему Зеленский отменил свое выступление в Сенате США

Глава украинского государства Владимир Зеленский упразднил свое выступление на запланированном секретном брифинге в Сенате США, ведь в Украине война и ситуация постоянно меняется. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Fox News" заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"Это война, ситуация меняется. Но, я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно в следующий раз", — заявил Рустем Умеров.

Отметим, вчера стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в секретном брифинге в Сенате США. Об этом рассказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Он заявил, что президент Украины Зеленский больше не будет виртуально присутствовать на засекреченном брифинге из-за возникшего в последнюю минуту вопроса. По словам законодателей, Зеленский также не стал виртуально присутствовать на брифинге Палаты представителей по Украине. Ранее Шумер сообщал, что президент Владимир Зеленский обратится к американским сенаторам во вторник с помощью защищенной видеоконференции. Разговор должен был состояться на секретном брифинге.

Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины со стороны Запада в последнее время явно дает сбои. Внутри ЕС идут споры по выделение 50 миллиардов евро помощи Украине. Поляки, которые ранее очень помогали нам, теперь устраивают проблемы на границе. Не говоря уж о постоянных проблемах со стороны Венгрии, к которой теперь добавляются Словакия и Нидерланды, где на выборах победили правые силы. Как ситуация может развиваться дальше? Не выглядит ли так, что Запад готов "сдать" Украину, подталкивая к переговорам с РФ путем снижения поддержки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



