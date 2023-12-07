О чем говорят тревожные сигналы из США: не окажемся ли мы один на один с агрессором

Законопроект, который гарантировал бы выделение крупного пакета помощи для Украины и Израиля, в очередной раз был заблокирован американскими парламентариями-республиканцами. На этот раз – в Сенате. Причина та же – республиканцы хотят увязать его с более жесткими мерами по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой, что идет вразрез с принципами демократов. На очередное блокирование поддержки жестко отреагировал президент Джо Байден. И хоть остается надежда, что обновленный законопроект примут до Рождества (до 25 декабря), ситуация неприятная. Особенно на фоне пробуксовок с помощью Украине со стороны ЕС, чему активно способствует Венгрия, тормозящая еще и нашу евроинтеграцию. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" эти тревожные тенденции.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Мы сейчас стали разменной монетой в политических играх

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун первопричиной всё более явных проблем с поддержкой Украины считает то, что на Западном полушарии заканчивается один политический цикл – и начинается следующий.

выборы в ряде других демократических стран, так или иначе принимающих участие в поддержке Украины. А оппозиция традиционно предлагает идеи, отличные от тех, что действующая власть. И мы сейчас стали разменной монетой в таких политических играх. Происходит это не из-за нелюбви к Украине, а из-за любви к власти отдельных политических деятелей", – уверяет политолог. "А любые подобные перемены сопровождаются нестабильностью, желанием дестабилизировать ситуацию отдельными политическими игроками. Во многих странах разворачиваются избирательные кампании, в 2024-м предстоят выборы руководства Евросоюза, президентские и парламентские выборы в США

По его мнению, недавние выборы в Словакии, в Нидерландах, где к власти пришли правые силы, являются иллюстрацией того, как некоторые политики манипулируют темами качества жизни, европейских ценностей. И вызывают у сограждан неприязнь к тем вещам, благодаря которым они, в принципе, живут в нормальных – комфортных – условиях.

"Учитывая вышесказанное, нам критически важно выстоять следующий год, – уверен Максим Джигун. – Сохранить поддержку партнеров, прежде всего, США и ЕС. Повлиять на то, кто придет к власти в процессе тех или иных выборов мы не можем, да и не имеем права. Потому важно сохранять равновесие, поддерживать дипломатические отношения со всеми странами демократического мира".

Следует также понимать следующее, отмечает эксперт. Несмотря на то, кто окажется победителем в грядущих политических забегах, и США, и ЕС на законодательном уровне устроены так, что предложить абсолютно отличную от имеющейся траекторию их развития не сможет никто.

"Там работают механизмы сдержек и противовесов, – поясняет Максим Джигун. – Вопреки амбициям и предвыборной риторике отдельных деятелей. Поддержку нам могут сократить, притормозить. Но не полностью прекратить. Тем более, что победа определенной политсилы на выборах не гарантирует, что она станет управлять страной. Формирование коалиции порой происходит и без победителя парламентской гонки".

Международные партнеры не оставят Украину

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран призывает относиться к задержке голосования по помощи Украине в США с уважением – как к внутреннему политическому процессу страны-партнера.

"Во-первых, в США ноябрь и декабрь – это месяцы традиционных бюджетных дебатов, которые иногда даже чуть-чуть не доводили до технического дефолта. Эта традиция в Конгрессе и Сенате сейчас затронула и Украину, и Тайвань, и Израиль. Во-вторых, парламентские традиции в США предполагают убеждение оппонентов в дискуссиях. И даже если есть преимущество за законопроект в 1-2 голоса, они не спешат ставить его на голосование, а пытаются набрать более уверенное большинство", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что Украина имеет определенный финансовый запас ЗВР (золотовалютные резервы) на 7-8 месяцев финансирования импорта, поддержку МВФ, Всемирного банка, правительств других стран.

"Поэтому я абсолютно уверен, что наши международные партнеры не оставят Украину один на один с агрессором – и помощь будет продолжена. Другое дело, – отмечает Виталий Шапран, – что сейчас пророссийские СМИ пытаются представить внутренний политический процесс в США и ЕС как отказ от помощи Украине, хоть это совсем не соответствует действительности".

Число внешних инспекторов продолжит увеличиваться

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

"Конец года всегда посвящается формированию тенденций на следующий год. И эта тенденция сейчас, увы, на утрату внешнеполитической инициативы Банковой".

Поэтому, прогнозирует эксперт, Украина поддержку получит только под жесткие правила, прописанные правящей группе – внешними донорами.

"Об этом, в частности, свидетельствует введение уполномоченного США по экономической деятельности в Украине. И количество таких внешних инспекторов только будет расти!", – уверен политолог.

По его мнению, это вынужденный шаг. Поскольку демократической смены власти в условиях войны провести невозможно, то ради сохранения доверия партнеров следует насыщать украинские властные структуры внешним инспекторам. Именно для ускорения евроинтеграционных процессов.

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