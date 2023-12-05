Успех украинского контрнаступления изначально был под вопросом: что говорила разведка США

Еще до старта украинского контрнаступления американская разведка не верила, что украинским войскам удастся существенно приблизить войну к победе в течение 2023 года. Это резко контрастировало с настроениями не только в Киеве, но и в Пентагоне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Washington Post".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале, основанной на общении с осведомленными источниками, говорившими на условиях анонимности, издание приводит общую картину настроений американского военно-политического руководства в феврале 2023 года.

"В феврале, в первую годовщину войны, президент Украины Владимир Зеленский похвастался, что 2023 год будет "годом победы". Начальник ГУР тоже обещал, что украинцы скоро будут отдыхать в Крыму, полуострове, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году. Но кое-кто в американском правительстве не был в этом уверен", — пишет WP.

Представители американской разведки тогда оценили вероятность успеха украинцев во время контрнаступления как "50 на 50". Такая оценка разочаровала даже Пентагон и особенно Европейское командование США. Те даже напомнили, как за год до этого те же американские разведчики давали россиянам считанные дни на захват Киева. Но разведка была непоколебима в своих выводах.

"Отчасти это был просто факт огромного веса российской армии. Несмотря на всю их некомпетентность в первый год войны, россиянам удалось запустить бешеную частичную мобилизацию, чтобы заполнить много пробелов на фронте. На Запорожье мы видели, как они строили действительно грозную стационарную оборону, труднопроходимую, очень дорогую, очень кровавую для украинцев", — позже вспоминал директор ЦРУ Уильям Бернс.

Несмотря на то, что именно такие пессимистические прогнозы содержались в отчете разведки, который получил президент США Джо Байден, он и в дальнейшем отказывался удовлетворить просьбу Украины о предоставлении истребителей и ракет ATACMS.

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