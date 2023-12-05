Успех украинского контрнаступления изначально был под вопросом: что говорила разведка США

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Кравцев Сергей
Еще до старта украинского контрнаступления американская разведка не верила, что украинским войскам удастся существенно приблизить войну к победе в течение 2023 года. Это резко контрастировало с настроениями не только в Киеве, но и в Пентагоне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Washington Post".
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
В материале, основанной на общении с осведомленными источниками, говорившими на условиях анонимности, издание приводит общую картину настроений американского военно-политического руководства в феврале 2023 года.
Представители американской разведки тогда оценили вероятность успеха украинцев во время контрнаступления как "50 на 50". Такая оценка разочаровала даже Пентагон и особенно Европейское командование США. Те даже напомнили, как за год до этого те же американские разведчики давали россиянам считанные дни на захват Киева. Но разведка была непоколебима в своих выводах.
Несмотря на то, что именно такие пессимистические прогнозы содержались в отчете разведки, который получил президент США Джо Байден, он и в дальнейшем отказывался удовлетворить просьбу Украины о предоставлении истребителей и ракет ATACMS.
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