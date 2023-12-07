Стало известно, какое мощное оружие Украина попросила у США

Украина запросила у США новые виды вооружения для отражения российских атак, среди них есть современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 "Хорнет", беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters" со ссылкой на документы.

Вертолет Apache. Фото: из открытых источников

Отмечается, что официальные лица Министерства обороны Украины представили "список вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне в среду с участием чиновников и руководителей ОПК.

Список включает оружие, которое Украина уже имеет на складе, например, танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также некоторое оружие, такое как F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, о котором просила ранее.

Но в этом списке есть несколько сюрпризов, в частности дорогостоящие самолеты C-17 Globemaster производства Boeing (BA.N) и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin (LMT.N). В список попали ударные вертолеты Apache компании Boeing, а также вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.

Украина также нуждается в истребителях F-18 "Hornet", трех типах беспилотников General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и системе противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.

Читайте также на портале "Комментарии" — тревожные новости для Украины приходят как из США, где никак не могут принять документ о нашей поддержке в будущем году, так и из ЕС, где Венгрия, а теперь и Словакия срывают поддержку нашей страны и ее евроинтеграционные устремления. Тем временем издание Bloomberg сообщает, что Путин отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию – два крупнейших государства Персидского залива, являющиеся давними партнерами США. В Кремле усиливают вливания в армию, равно как ее численность, а также продолжают рассуждать о вероятных переговорах с Украиной. Что происходит сейчас на внешней арене – и почему? Есть ли риск, что готовится почва для переговоров на невыгодных Киеву условиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



