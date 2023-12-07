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Стало известно, какое мощное оружие Украина попросила у США

Киев хочет получить системы противовоздушной обороны, истребители F-18 "Хорнет", беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина запросила у США новые виды вооружения для отражения российских атак, среди них есть современные системы противовоздушной обороны, истребители F-18 "Хорнет", беспилотники, вертолеты Apache и Black Hawk. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters" со ссылкой на документы.

Стало известно, какое мощное оружие Украина попросила у США

Вертолет Apache. Фото: из открытых источников

Отмечается, что официальные лица Министерства обороны Украины представили "список вооружений для обеспечения потребностей Сил обороны Украины" во время закрытого заседания конференции в Вашингтоне в среду с участием чиновников и руководителей ОПК.


Список включает оружие, которое Украина уже имеет на складе, например, танки Abrams и 155-миллиметровую артиллерию, а также некоторое оружие, такое как F-16, беспилотники и ракеты большой дальности ATACMS, о котором просила ранее.

Но в этом списке есть несколько сюрпризов, в частности дорогостоящие самолеты C-17 Globemaster производства Boeing (BA.N) и C-130 Super Hercules производства Lockheed Martin (LMT.N). В список попали ударные вертолеты Apache компании Boeing, а также вертолет Black Hawk, изготовленный подразделением Sikorsky компании Lockheed Martin.

Украина также нуждается в истребителях F-18 "Hornet", трех типах беспилотников General Atomics, включая MQ-9B Sky Guardian и системе противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) производства Lockheed.

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