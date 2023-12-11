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У Орбана есть союзники в США: кто намерен блокировать помощь Украине

План скандального венгерского премьера заключается в срыве поставок и от ЕС, и от США

сегодня, 08:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Политические соратники действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут в Вашингтоне закрытую встречу с членами Республиканской партии США, "чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на собственные источники.

У Орбана есть союзники в США: кто намерен блокировать помощь Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что консервативный аналитический центр Heritage Foundation организовал двухдневную конференцию с участием представителей венгерского института международных отношений и сотрудников посольства Венгрии в Вашингтоне. Среди прочего значительное внимание во время этого мероприятия будет уделено теме войны в Украине.


По информации источников, на второй день мероприятия запланирована закрытая встреча, на которую пригласили представителей Республиканской партии, в частности членов Конгресса. Что именно произойдет на встрече – не уточняется. Но Guardian намекает, что это касается заблокированной в Конгрессе программы военной поддержки Украины.

"Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС", – заявил изданию дипломатический источник, близкий к посольству Венгрии.

Позиция Орбана в отношении Украины давно известна и неоднократно была озвучена публично им самим. Что же касается Heritage Foundation, который является организатором конференции, то этот аналитический центр ранее уже выступал резко против помощи США Украине и считается идеологически близким к Виктору Орбану и Дональду Трампу. 

Впрочем, как отметил старший научный сотрудник аналитического центра American Enterprise Institute Далибор Рогач, несмотря на хорошие отношения Орбана с некоторыми республиканцами, "вряд ли" он будет иметь рычаги влияния на финансирование Украины от США.

Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Зеленский пообщался с Виктором Орбаном во время своего официального визита в Аргентину.




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